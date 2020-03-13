Ким Чен Ын провел соревнования артиллерийских корпусов

По информации ЦТАК, Ким Чен Ын также заявил, что "современная война - есть война артиллерии, и подготовка артиллерии к бою - подготовка народной армии к бою". Он похвалил боевой энтузиазм артиллеристов, учитывая, что учения были организованы внезапно, и наказал впредь часто организовать состязания между корпусами из-за эффективности этой формы, приближенной к настоящему бою.