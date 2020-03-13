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Ким Чен Ын провел соревнования артиллерийских корпусов
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РИА Новости

Ким Чен Ын провел соревнования артиллерийских корпусов

06:59 13.03.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевГлава КНДР Ким Чен Ын
Глава КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Илья Питалев
Глава КНДР Ким Чен Ын . Архивное фото
СЕУЛ, 13 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг руководил соревнованиями артиллерийских корпусов Корейской народной армии, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Учения такого плана проходят в КНДР в виде соревнования между подразделениями. Артиллерийские корпуса выступают по очереди, поражая цель из орудий разных калибров, после чего сравнивается точность и время выполнения боевой задачи.
Как отметило агентство, лидер страны "неустанно" контролирует ход различный военных учений, чтобы "укрепить обороноспособность страны и чтобы вся армия отметила 75-летие основания славной Трудовой партии Кореи (ТПК) блестящими успехами".
По информации ЦТАК, Ким Чен Ын также заявил, что "современная война - есть война артиллерии, и подготовка артиллерии к бою - подготовка народной армии к бою". Он похвалил боевой энтузиазм артиллеристов, учитывая, что учения были организованы внезапно, и наказал впредь часто организовать состязания между корпусами из-за эффективности этой формы, приближенной к настоящему бою.
ТПК исполнится 75 лет с момента основания в октябре.
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