В сирийском Алеппо обнаружили завод по производству кустарного оружия

КАФР-НАХА (Сирия), 13 мар - РИА Новости. Сирийские военные обнаружили завод по производству кустарного оружия и боеприпасов в городе Кафр-Наха в западной части сирийского Сирийские военные обнаружили завод по производству кустарного оружия и боеприпасов в городе Кафр-Наха в западной части сирийского Алеппо , который недавно был освобожден от боевиков.

"Я сам родом отсюда, на этом производстве работали мои знакомые. Когда мы отбили это место у боевиков и зашли сюда, они не узнали свой цех. Посмотрите, сколько тут разных заготовок. Они даже самодельные бронежилеты производили", - рассказал российским журналистам военнослужащий спецподразделения "Аль-Кудс" Хиру Али.

Кафр-Наха несколько лет был под контролем боевиков, здесь шли ожесточенные бои. Сборка боеприпасов была налажена в одном из ангаров, где до войны делали печи, арматуру и строительную сетку. Боевики производили здесь самодельные бомбы, которые начиняли затем взрывчаткой и поражающими элементами.

Рядом, в бывшему цеху по производству ниток и пошиву женской одежды, военные нашли склад готовой продукции. В одних помещениях на полу разбросаны катушки с нитками, в других - складированы боеприпасы.

"Во время поисков в деревне нашли этот склад, где боевики хранили свои боеприпасы. Есть самодельные мины под пушку "адского огня", так называемый "баллономет", и есть штатные. Здесь раньше был цех по производству ниток и пошиву женской одежды, они его переделали в свой склад и отсюда стреляли по Алеппо, по мирным жителям", - пояснил офицер спецподразделения сирийской военной полиции Виам Ахмади.

Он обратил внимание, что тротил, который использовался на кустарном заводе, промышленного производства, и, вероятно, поставлялся из-за рубежа.