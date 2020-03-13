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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-13T06:57+0300
https://ria.ru/20200313/1568524877.html
В сирийском Алеппо обнаружили завод по производству кустарного оружия
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581461_0:319:3074:2048_1036x0_80_0_0_a86553b50eff25fe5bd142e801efc821.jpg
РИА Новости

В сирийском Алеппо обнаружили завод по производству кустарного оружия

06:57 13.03.2020
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© Фото : SANAСирийские военные в провинции Алеппо
Сирийские военные в провинции Алеппо
© Фото : SANA
Сирийские военные в провинции Алеппо. Архивное фото
КАФР-НАХА (Сирия), 13 мар - РИА Новости. Сирийские военные обнаружили завод по производству кустарного оружия и боеприпасов в городе Кафр-Наха в западной части сирийского Алеппо, который недавно был освобожден от боевиков.
"Я сам родом отсюда, на этом производстве работали мои знакомые. Когда мы отбили это место у боевиков и зашли сюда, они не узнали свой цех. Посмотрите, сколько тут разных заготовок. Они даже самодельные бронежилеты производили", - рассказал российским журналистам военнослужащий спецподразделения "Аль-Кудс" Хиру Али.
Кафр-Наха несколько лет был под контролем боевиков, здесь шли ожесточенные бои. Сборка боеприпасов была налажена в одном из ангаров, где до войны делали печи, арматуру и строительную сетку. Боевики производили здесь самодельные бомбы, которые начиняли затем взрывчаткой и поражающими элементами.
Рядом, в бывшему цеху по производству ниток и пошиву женской одежды, военные нашли склад готовой продукции. В одних помещениях на полу разбросаны катушки с нитками, в других - складированы боеприпасы.
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"Во время поисков в деревне нашли этот склад, где боевики хранили свои боеприпасы. Есть самодельные мины под пушку "адского огня", так называемый "баллономет", и есть штатные. Здесь раньше был цех по производству ниток и пошиву женской одежды, они его переделали в свой склад и отсюда стреляли по Алеппо, по мирным жителям", - пояснил офицер спецподразделения сирийской военной полиции Виам Ахмади.
Он обратил внимание, что тротил, который использовался на кустарном заводе, промышленного производства, и, вероятно, поставлялся из-за рубежа.
После освобождения в город начали возвращаться мирные жители, военные продолжают обследовать объекты, которые использовали боевики в своих целях.
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