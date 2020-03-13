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В Приморье строители музейного центра прекратили забастовку
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РИА Новости

В Приморье строители музейного центра прекратили забастовку

06:53 13.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 мар - РИА Новости. Строители музейно-театрального комплекса на острове Русском во Владивостоке прекратили забастовку и приступили к работе, сообщила РИА Новости врио зампредседателя правительства Приморья Елена Бронникова.
В среду один из строителей комплекса сообщил РИА Новости, что работники компании ООО "Стройтрансгаз-Восток" собрались у отдела кадров и отказываются работать до погашения долга по зарплате за февраль. Следователи начали проверку, изымается необходимая документация, опрашиваются сотрудники и представители организации. Прокуратурой с привлечением Гострудинспекции и Роспотребнадзора организована проверка. "Стройтрансгаз-Восток" заявила, что выполняет все обязательства перед строителями, а их недовольство связано с размером премии. В четверг строители продолжили бастовать.
"Рабочие на острове Русский приступили к работе....Инициативная группа выдвинула требования, в основном по прозрачности задач и результата. "СТГ-Восток" с этим согласился", - сообщила Бронникова.
Она добавила, что "все (рабочие) понимают, что работать надо".
Ранее власти Приморья сообщили, что забастовка не повлияет на сроки сдачи объекта.
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Остров РусскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СтройтрансгазРусский (остров)ВладивостокОбщество
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