В Приморье строители музейного центра прекратили забастовку

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар - РИА Новости. Строители музейно-театрального комплекса на острове Русском во Владивостоке прекратили забастовку и приступили к работе, сообщила РИА Новости врио зампредседателя правительства Приморья Елена Бронникова.
В среду один из строителей комплекса сообщил РИА Новости, что работники компании ООО "Стройтрансгаз-Восток" собрались у отдела кадров и отказываются работать до погашения долга по зарплате за февраль. Следователи начали проверку, изымается необходимая документация, опрашиваются сотрудники и представители организации. Прокуратурой с привлечением Гострудинспекции и Роспотребнадзора организована проверка. "Стройтрансгаз-Восток" заявила, что выполняет все обязательства перед строителями, а их недовольство связано с размером премии. В четверг строители продолжили бастовать.
"Рабочие на острове Русский приступили к работе....Инициативная группа выдвинула требования, в основном по прозрачности задач и результата. "СТГ-Восток" с этим согласился", - сообщила Бронникова.
Она добавила, что "все (рабочие) понимают, что работать надо".
Ранее власти Приморья сообщили, что забастовка не повлияет на сроки сдачи объекта.