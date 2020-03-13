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В Китае заявили о сложности возобновления производства в стране
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РИА Новости

В Китае заявили о сложности возобновления производства в стране

06:51 13.03.2020 (обновлено: 07:10 13.03.2020)
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© REUTERS / China Daily Дезинфекция улицы в Пекине
Дезинфекция улицы в Пекине
© REUTERS / China Daily
Дезинфекция улицы в Пекине
ПЕКИН, 13 мар — РИА Новости. Осложнение эпидемиологической обстановки в мире создает очень много неопределённостей для восстановления производства в Китае, заявил на пресс-конференции замминистра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.
По его словам, по всей стране за пределами провинции Хубэй загрузка производственных мощностей крупных промышленных предприятий превышает 95%, в среднем около 80% работников предприятий уже вернулись на рабочие места; загрузка средних и малых предприятий достигла 60%.
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"Вместе с тем, расползание эпидемии по всему миру создает огромные факторы неопределенности для возобновления работы и производства в Китае", — заявил чиновник.
Он добавил, что предприятия в Китае сталкиваются также с проблемой логистики сотрудников, нехваткой наличных денег, противоэпидемических средств, разными темпами восстановления производства на разных уровнях и невысокой эффективностью производственных цепочек.

Распространение коронавирусной инфекции

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.
В Китае число жертв нового коронавируса достигло 3169, выздоровели почти 62,8 тысячи человек. Госкомитет по вопросам здравоохранения заявил, что пик эпидемии в стране уже прошел.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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