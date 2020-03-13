В Китае заявили о сложности возобновления производства в стране

ПЕКИН, 13 мар — РИА Новости. Осложнение эпидемиологической обстановки в мире создает очень много неопределённостей для восстановления производства в Китае, заявил на пресс-конференции замминистра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.
По его словам, по всей стране за пределами провинции Хубэй загрузка производственных мощностей крупных промышленных предприятий превышает 95%, в среднем около 80% работников предприятий уже вернулись на рабочие места; загрузка средних и малых предприятий достигла 60%.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
"Вместе с тем, расползание эпидемии по всему миру создает огромные факторы неопределенности для возобновления работы и производства в Китае", — заявил чиновник.
Он добавил, что предприятия в Китае сталкиваются также с проблемой логистики сотрудников, нехваткой наличных денег, противоэпидемических средств, разными темпами восстановления производства на разных уровнях и невысокой эффективностью производственных цепочек.
Распространение коронавирусной инфекции
В Китае число жертв нового коронавируса достигло 3169, выздоровели почти 62,8 тысячи человек. Госкомитет по вопросам здравоохранения заявил, что пик эпидемии в стране уже прошел.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.