В Китае заявили о сложности возобновления производства в стране

ПЕКИН, 13 мар — РИА Новости. Осложнение эпидемиологической обстановки в мире создает очень много неопределённостей для восстановления производства в Осложнение эпидемиологической обстановки в мире создает очень много неопределённостей для восстановления производства в Китае , заявил на пресс-конференции замминистра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

По его словам, по всей стране за пределами провинции Хубэй загрузка производственных мощностей крупных промышленных предприятий превышает 95%, в среднем около 80% работников предприятий уже вернулись на рабочие места; загрузка средних и малых предприятий достигла 60%.

"Вместе с тем, расползание эпидемии по всему миру создает огромные факторы неопределенности для возобновления работы и производства в Китае", — заявил чиновник.

Он добавил, что предприятия в Китае сталкиваются также с проблемой логистики сотрудников, нехваткой наличных денег, противоэпидемических средств, разными темпами восстановления производства на разных уровнях и невысокой эффективностью производственных цепочек.

Распространение коронавирусной инфекции

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.

В Китае число жертв нового коронавируса достигло 3169, выздоровели почти 62,8 тысячи человек. Госкомитет по вопросам здравоохранения заявил, что пик эпидемии в стране уже прошел.