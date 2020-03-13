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В ООН сообщили о контактах зараженной коронавирусом филиппинки
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РИА Новости

В ООН сообщили о контактах зараженной коронавирусом филиппинки

06:46 13.03.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 13 мар -РИА Новости. Филиппинская дипломат в ООН контактировала с двумя представителями другой миссии, сообщил журналистам официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Ранее постпредство Филиппин при ООН проинформировало, что у одной из сотрудниц миссии подтвердился коронавирус. В последний раз она посещала штаб-квартиру ООН в понедельник и пробыла там применено полчаса. Сейчас постпредство Филиппин закрыто, а все его сотрудники находятся на карантине.
"Делегат посетила только одно помещение (в штаб-квартире), которое прошло процедуру очистки трижды с тех пор", - сказал Дюжаррик.
По его словам, она "не контактировала с сотрудниками ООН, но встретилась с двумя делегатами из другой миссии".
"Медицинская служба ООН связывается с ними", - добавил Дюжаррик.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСтефан ДюжаррикООНФилиппиныВ мире
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