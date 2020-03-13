В ООН сообщили о контактах зараженной коронавирусом филиппинки

"Делегат посетила только одно помещение (в штаб-квартире), которое прошло процедуру очистки трижды с тех пор", - сказал Дюжаррик.

По его словам, она "не контактировала с сотрудниками ООН, но встретилась с двумя делегатами из другой миссии".