В ООН сообщили о контактах зараженной коронавирусом филиппинки

ООН, 13 мар -РИА Новости. Филиппинская дипломат в ООН контактировала с двумя представителями другой миссии, сообщил журналистам официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Ранее постпредство Филиппин при ООН проинформировало, что у одной из сотрудниц миссии подтвердился коронавирус. В последний раз она посещала штаб-квартиру ООН в понедельник и пробыла там применено полчаса. Сейчас постпредство Филиппин закрыто, а все его сотрудники находятся на карантине.
"Делегат посетила только одно помещение (в штаб-квартире), которое прошло процедуру очистки трижды с тех пор", - сказал Дюжаррик.
По его словам, она "не контактировала с сотрудниками ООН, но встретилась с двумя делегатами из другой миссии".
"Медицинская служба ООН связывается с ними", - добавил Дюжаррик.