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2020-03-13T06:43+0300
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В Китае за сутки выявили лишь восемь новых случаев заражения COVID-19
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РИА Новости

В Китае за сутки выявили лишь восемь новых случаев заражения COVID-19

06:43 13.03.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Добавлены подробности
ПЕКИН, 13 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тысяч 813, из них 3 тысячи 176 пациентов скончались, свыше 64 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
За последние сутки в Китае было выявлено лишь восемь новых случаев заболевания, умерли семь человек.
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"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 813 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 13 526 человек (4020 человек находятся в тяжелом состоянии), 64 111 человек выписаны из больниц, 3176 скончались", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в стране выявили три ввозных случая заражения, два – в Шанхае и один в Пекине. Общее число ввозных из-за границы случаев заражения достигло 88.
В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки подтвердили пять случаев заражения (все в городе Ухань), выписаны 1255 человек (1103 в Ухане), зарегистрированы шесть летальных случаев (все в Ухане). С начала эпидемии в провинции выявили уже 67 тысяч 786 случаев заражения (49 тысяч 991 в Ухане), при этом уже 51 тысяча 553 пациентов выздоровели, 3 тысячи 062 человека скончались (2 тысячи 436 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 13 тысяч 171 человек, из них 3 тысячи 948 находятся в тяжелом состоянии.
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Отдельно в Гонконге выявлен 131 случай заражения (из них три человека скончались, 75 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (все они уже выписаны), на Тайване заразились 49 человек (из них один скончался и 20 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйТайваньКитайУханьВ мире
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