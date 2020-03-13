В Китае за сутки выявили лишь восемь новых случаев заражения COVID-19

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 813 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 13 526 человек (4020 человек находятся в тяжелом состоянии), 64 111 человек выписаны из больниц, 3176 скончались", - говорится в сообщении.