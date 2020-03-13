Трамп обсудил коронавирус с Трюдо

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщил Белый дом.
"Лидеры обсудили события, связанные с пандемией коронавируса, а также усилия по борьбе с вирусом. Лидеры обсудили также важные двусторонние вопросы, в том числе телекоммуникации", - сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
Белый дом не сообщил, было ли известно Трампу на момент разговора о том, что Трюдо находится в карантине, а у его жены подтвержден коронавирус.
Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи сдала положительную пробу на коронавирус, сообщил официальный представитель главы правительства Камерон Ахмад.
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Ранее сообщалось, что премьер принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания.
Симптомов заболевания у самого Трюдо нет. Болезнь его жены протекает в мягкой форме.