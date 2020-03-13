Трамп обсудил коронавирус с Трюдо

"Лидеры обсудили события, связанные с пандемией коронавируса, а также усилия по борьбе с вирусом. Лидеры обсудили также важные двусторонние вопросы, в том числе телекоммуникации", - сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.