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СМИ: первый случай заражения коронавирусом в Китае выявили в ноябре
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РИА Новости

СМИ: первый случай заражения коронавирусом в Китае выявили в ноябре

05:59 13.03.2020 (обновлено: 09:12 13.03.2020)
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
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В Центральном госпитале города Ухань
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом нового типа в Китае был выявлен еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на правительственные документы.
По данным издания, речь идет о 55-летнем жителе провинции Хубэй, откуда стала распространяться вспышки коронавируса.
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Всего в ноябре в провинции выявили девять носителей коронавируса, но ни один из них не был подтвержден как "нулевой пациент" - то есть первый заразившийся, с которого началось распространение эпидемии.
В мире коронавирусом заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.
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