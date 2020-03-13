СМИ: первый случай заражения коронавирусом в Китае выявили в ноябре

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом нового типа в Китае был выявлен еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на правительственные документы.
По данным издания, речь идет о 55-летнем жителе провинции Хубэй, откуда стала распространяться вспышки коронавируса.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Всего в ноябре в провинции выявили девять носителей коронавируса, но ни один из них не был подтвержден как "нулевой пациент" - то есть первый заразившийся, с которого началось распространение эпидемии.
В мире коронавирусом заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.