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Стоимость биткоина упала ниже отметки в пять тысяч долларов
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РИА Новости

Стоимость биткоина упала ниже отметки в пять тысяч долларов

05:50 13.03.2020 (обновлено: 07:34 13.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биткоин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу опускается более чем на 30% и впервые с апреля 2019 года упала ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 03.23 мск биткоин дешевеет на 38,09%, до 4891 долларов.
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На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает на 39,56%, до 4783 долларов.
Таким образом, цена криптовалюты впервые с 15 апреля 2019 года опустилась ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов.
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биткоинЭкономика
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