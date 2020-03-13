Стоимость биткоина упала ниже отметки в пять тысяч долларов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу опускается более чем на 30% и впервые с апреля 2019 года упала ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 03.23 мск биткоин дешевеет на 38,09%, до 4891 долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает на 39,56%, до 4783 долларов.