Исследование показало, сколько россияне тратят на бытовые услуги

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Жители Жители России за год тратят более триллиона рублей на такие услуги, как ремонт жилья и автомобилей, стрижки, пошив одежды и похороны, сообщили РИА Новости в Медиаофисе Всероссийской переписи населения 2020

Еще почти 2,8 триллиона рублей граждане отдают на оплату жилищных и коммунальных услуг.

"По данным исследования Росстата "Платное обслуживание населения России", в сфере услуг наибольшим спросом пользуются работы по ремонту и обслуживанию автомобилей, на них россияне тратят 312,3 миллиарда рублей, ремонт и строительство жилья обходится в 263,2 миллиарда рублей, более 130 миллиардов рублей стоят россиянам парикмахерские услуги", — рассказали в Медиаофисе.

Ритуальные услуги обходятся россиянам в 64 миллиарда рублей, ремонт бытовой техники и изготовление металлоизделий — еще в 50, услуги бань и душевых — 27, починка обуви — в 13 миллиардов и химчистка и прачечные — в 10 миллиардов.

В Медиаофисе уточнили, что траты на медицину, образование, занятия спортом, юридические услуги, культуру, туризм не относятся к понятию бытовых услуг.

"Суммы внушительные, но если считать на душу населения, то каждый из 146 миллионов россиян заплатил за бытовое обслуживание 7 тысяч рублей и около 20 тысяч рублей за жилищные и коммунальные услуги", — подсчитали в Медиаофисе.