Источник сообщил о проверках на коронавирус на Байконуре

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Новые противоэпидемиологические требования в связи с пандемией коронавируса введены на космодроме "Байконур" - у сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли начали измерять температуру, рассказал РИА Новости источник на космодроме.
"Введены противокоронавирусные меры. На проходных предприятий медицинские работники начали измерять температуру у идущих на смену сотрудников. Тех, у кого она оказалась повышенной, направляют на дополнительное обследование", - сказал собеседник.
В "Роскосмосе" не стали комментировать эту информацию, но пояснили, что действуют в рамках утвержденных российскими врачами правил.
"Госкорпорация руководствуется постановлением главного государственного санитарного врача от 2 марта "О дополнительных мерах по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", - сказали в "Роскосмосе".
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