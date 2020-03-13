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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-03-13T06:53+0300
https://ria.ru/20200313/1568524157.html
Источник сообщил о проверках на коронавирус на Байконуре
https://cdn25.img.ria.ru/images/30555/14/305551469_0:201:2250:1467_1036x0_80_0_0_40d254acd09aca02c41d62bb6c6eea40.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о проверках на коронавирус на Байконуре

05:32 13.03.2020 (обновлено: 06:53 13.03.2020)
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© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Протон М" выведет в космос три космических аппарата типа "Глонасс-М"
Ракета-носитель Протон М выведет в космос три космических аппарата типа Глонасс-М
© РИА Новости / Олег Урусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Новые противоэпидемиологические требования в связи с пандемией коронавируса введены на космодроме "Байконур" - у сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли начали измерять температуру, рассказал РИА Новости источник на космодроме.
"Введены противокоронавирусные меры. На проходных предприятий медицинские работники начали измерять температуру у идущих на смену сотрудников. Тех, у кого она оказалась повышенной, направляют на дополнительное обследование", - сказал собеседник.
В "Роскосмосе" не стали комментировать эту информацию, но пояснили, что действуют в рамках утвержденных российскими врачами правил.
"Госкорпорация руководствуется постановлением главного государственного санитарного врача от 2 марта "О дополнительных мерах по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", - сказали в "Роскосмосе".
В настоящее время на "Байконуре" ведётся подготовка к запуску спутников системы OneWeb 21 марта и начинается подготовка к запуску 9 апреля новой пилотируемой экспедиции на МКС.
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Хочу стать космонавтомКоронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавируса
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