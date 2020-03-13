Власти полагают, что в Огайо заражены коронавирусом 100 тысяч человек

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава департамента здравоохранения Огайо Эми Эктон полагает, что коронавирусом заражены более 100 тысяч жителей штата на северо-востоке США, сообщает местные телеканал ABC News 5 Cleveland.
"Мы знаем, просто исходя из факта распространения вируса среди населения, что по меньшей мере 1% , и это как минимум, является носителем этого вируса в Огайо сегодня. У нас живет 11,7 миллиона. Таким образом, цифра превышает 100 тысяч", - заявила чиновница на пресс-конференции.
Согласно официальной информации, в Огайо зафиксировано пять подтвержденных случаев коронавируса. По словам Эктон, истинная картину распространения инфекции не видна в связи с медленным разворачиванием систем тестирования.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.