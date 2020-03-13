Власти полагают, что в Огайо заражены коронавирусом 100 тысяч человек

"Мы знаем, просто исходя из факта распространения вируса среди населения, что по меньшей мере 1% , и это как минимум, является носителем этого вируса в Огайо сегодня. У нас живет 11,7 миллиона. Таким образом, цифра превышает 100 тысяч", - заявила чиновница на пресс-конференции.