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Власти полагают, что в Огайо заражены коронавирусом 100 тысяч человек
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РИА Новости

Власти полагают, что в Огайо заражены коронавирусом 100 тысяч человек

05:11 13.03.2020 (обновлено: 07:02 13.03.2020)
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© REUTERS / Jim Urquhart/File PhotoЗабор анализа на коронавирус у водителей в США
Забор анализа на коронавирус у водителей в США
© REUTERS / Jim Urquhart/File Photo
Забор анализа на коронавирус у водителей в США
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава департамента здравоохранения Огайо Эми Эктон полагает, что коронавирусом заражены более 100 тысяч жителей штата на северо-востоке США, сообщает местные телеканал ABC News 5 Cleveland.

"Мы знаем, просто исходя из факта распространения вируса среди населения, что по меньшей мере 1% , и это как минимум, является носителем этого вируса в Огайо сегодня. У нас живет 11,7 миллиона. Таким образом, цифра превышает 100 тысяч", - заявила чиновница на пресс-конференции.

Согласно официальной информации, в Огайо зафиксировано пять подтвержденных случаев коронавируса. По словам Эктон, истинная картину распространения инфекции не видна в связи с медленным разворачиванием систем тестирования.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаОгайоСШАВ мире
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