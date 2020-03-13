В США число зараженных коронавирусом превысило 1600 человек

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,6 тысячи, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.
По его данным, подтвердились 1663 случаев.
Сутками ранее число подтвержденных случаев составляло 1,3 тысячи. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее 10 тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.