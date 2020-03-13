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2020-03-13T07:36+0300
https://ria.ru/20200313/1568523956.html
Музыкальный критик оценил песню Little Big для Евровидения
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РИА Новости

Музыкальный критик оценил песню Little Big для Евровидения

04:55 13.03.2020 (обновлено: 07:36 13.03.2020)
48040
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Группа Little Big сделала пародию на стандартный продукт конкурса "Евровидение" 1980-х годов, но она получилась выхолощенной, считает музыкальный критик Александр Беляев.
Группа Little Big представила в четверг свою песню Uno, с которой выступит на "Евровидении-2020".

"Удивило то, что Little Big решили делать не то, чем они прославились, а пародировать стандартный продукт "Евровидения". Это пародия на ранние 80-е по эстетике, некое эвродиско, в частности итальянское, но там было качество выше, а здесь все абсолютно выхолощено", — прокомментировал Беляев РИА Новости.

По его мнению, "единственная фишка номера — толстый танцор, но надо еще посмотреть какой номер будет".
Коллектив Little Big выступит на конкурсе в расширенном составе. Сейчас в группе четыре участника — Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская. На сцену в Роттердаме выйдут шестеро.
Международный конкурс "Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская
12 марта, 18:52Культура
Little Big рассказали, кого считают конкурентами на Евровидении
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Обсудить 25
КультураЕвровидение-2020Little Big
Популярные комментарии
А мне понравилось)
13 марта, 06:19
Человек !
45111017
Можно бы было Шнурова послать на Евровидение, но они же там не знают русского языка. А на аглицком песни Ленинграда будут выхолощены...
13 марта, 06:12
Swetey Swetlana
33250005
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