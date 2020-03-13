Музыкальный критик оценил песню Little Big для Евровидения

"Удивило то, что Little Big решили делать не то, чем они прославились, а пародировать стандартный продукт "Евровидения". Это пародия на ранние 80-е по эстетике, некое эвродиско, в частности итальянское, но там было качество выше, а здесь все абсолютно выхолощено", — прокомментировал Беляев РИА Новости.