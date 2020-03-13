Музыкальный критик оценил песню Little Big для Евровидения

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Группа Little Big сделала пародию на стандартный продукт конкурса "Евровидение" 1980-х годов, но она получилась выхолощенной, считает музыкальный критик Александр Беляев.
Группа Little Big представила в четверг свою песню Uno, с которой выступит на "Евровидении-2020".
"Удивило то, что Little Big решили делать не то, чем они прославились, а пародировать стандартный продукт "Евровидения". Это пародия на ранние 80-е по эстетике, некое эвродиско, в частности итальянское, но там было качество выше, а здесь все абсолютно выхолощено", — прокомментировал Беляев РИА Новости.
По его мнению, "единственная фишка номера — толстый танцор, но надо еще посмотреть какой номер будет".
Коллектив Little Big выступит на конкурсе в расширенном составе. Сейчас в группе четыре участника — Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская. На сцену в Роттердаме выйдут шестеро.
Международный конкурс "Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.