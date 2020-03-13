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Индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж падают более чем 4%
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РИА Новости

Индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж падают более чем 4%

04:41 13.03.2020 (обновлено: 04:53 13.03.2020)
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© REUTERS / Aly SongСотрудник в защитном костюме в здании Шанхайской фондовой биржи
Сотрудник в защитном костюме в здании Шанхайской фондовой биржи
© REUTERS / Aly Song
Сотрудник в защитном костюме в здании Шанхайской фондовой биржи
ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Основные индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж в пятницу начали с резкого падения на фоне пандемии коронавируса, а также биржевого краха в США, свидетельствуют данные торгов.
К 4.42 мск основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 4,16% - до 2801,89 пункта, шэньчжэньский SZSE Component потерял 4,86% - до 10382, 22 пункта.
Ранее серьезным падением закрылись биржи США, американские индексы обрушились на 7,9-9,3%, несмотря на существенные меры поддержки, объявленные ФРС США.
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