Индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж падают более чем 4%

ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Основные индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж в пятницу начали с резкого падения на фоне пандемии коронавируса, а также биржевого краха в США, свидетельствуют данные торгов.
К 4.42 мск основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 4,16% - до 2801,89 пункта, шэньчжэньский SZSE Component потерял 4,86% - до 10382, 22 пункта.
Ранее серьезным падением закрылись биржи США, американские индексы обрушились на 7,9-9,3%, несмотря на существенные меры поддержки, объявленные ФРС США.