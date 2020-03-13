Крушение бирж в США стало вторым самым худшим в истории

Такое резкое падение бирж за один день стало вторым худшим в американской истории, после "черного понедельника" 1987 года. Даже в Великую депрессию подобных провалов не происходило.
Вчера, 03:09Японская биржа открылась провалом на 8,5%
По состоянию на 16.00 местного времени (23.00 мск), на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 9,33%, до 21355,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 7,85%, до 7327,453 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 4,54%, до 2510,48 пункта.
Уже после официального завершения торгов (16.05) Dow Jones Industrial Average обрушился до 9,99% - 23552,27.
Это произошло несмотря на то, что в середине дня основные американские фондовые индексы почти вдвое замедлили темпы падения после того, как Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка объявил об увеличении объема еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов в марте.
Однако буквально через пару часов биржи вновь устремились вниз.
Давление на биржи в четверг оказало заявление президента Дональда Трампа о введении 30-дневного запрета на въезд в Соединенные Штаты из Европы из-за коронавируса. Он вступает в силу 13 марта. На этом фоне биржи в США открылись падением на 7% и были приостановлены на десять минут. После возобновления торгов индексы продолжили опускаться более чем на 7%.
12 марта, 23:22Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года