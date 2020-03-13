Основной индекс Гонконгской фондовой биржи рухнул на 7,36%

ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Основой индекс Гонконгской фондовой биржи HangSeng на открытии торгов резко упал на фоне опасений из-за пандемии коронавируса и биржевого краха в США, свидетельствуют данные торгов.
К 9.30 (4.15 мск) в первые 15 минут торгов HangSeng падал на 7,36%, но отыгрался до -6,4%, составив 22730,54 пункта.
Днем ранее на закрытии торгов HangSeng упал на 3,66%.
Ранее серьезным падением закрылись биржи США, американские индексы обрушились на 7,9-9,3%, несмотря на существенные меры поддержки, объявленные ФРС США.