В Германии из-за коронавируса отменили массовые мероприятия

"Нам удалось на очень ранней фазе распространения инфекции наблюдать за динамикой развития, это значит, что у нас появилось "временное окно", когда мы можем организовать сокращение социальных контактов. И поэтому мы сегодня, помимо отмены мероприятий с более чем тысячью участниками, также договорились между федерацией и землями о том, что должен последовать отказ и от всех необязательных мероприятий с менее чем тысячей участников. Это призыв ко всем", - сказала Меркель, добавив, что "везде, где это возможно, должны быть сокращены социальные контакты".