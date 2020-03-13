В Германии из-за коронавируса отменили массовые мероприятия

БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Власти всех федеральных земель Германии договорились об отмене массовых мероприятий в связи с коронавирусом, заявила на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с региональными премьер-министрами.
"Нам удалось на очень ранней фазе распространения инфекции наблюдать за динамикой развития, это значит, что у нас появилось "временное окно", когда мы можем организовать сокращение социальных контактов. И поэтому мы сегодня, помимо отмены мероприятий с более чем тысячью участниками, также договорились между федерацией и землями о том, что должен последовать отказ и от всех необязательных мероприятий с менее чем тысячей участников. Это призыв ко всем", - сказала Меркель, добавив, что "везде, где это возможно, должны быть сокращены социальные контакты".
Ранее об отказе от массовых мероприятий заявили в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии, Берлине. Количество случаев коронавируса в стране выросло в четверг до 2,4 тысяч, пять человек погибли. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
Меркель заявила, что вырастет число регионов, где будут закрыты школы и детские сады. Новые цифры распространения показывают, что имеет место "динамическое увеличение" числа больных, это происходит "очень быстро", сказала канцлер.
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Она добавила, что медицинские учреждения должны быть подготовлены на случай резкого увеличения пациентов, приобрести соответствующее оборудование, усилить реанимационые отделения, на что будут выделены средства как федеральные, так и от земель.
Меркель заявила, что ситуация в экономической области в связи с коронавирусом "крайне сложная", однако Германия "сделает все необходимое, чтобы помочь своей экономике, сохранить рабочие места". Она напомнила, что в пятницу министры финансов и экономики ФРГ представят меры по поддержке предприятий. По ее словам, все меры будут приниматься в тесном контакте с ЕС и европейскими партнерами.
"Мы должны теперь сделать все, чтобы в этой необычной и очень сложной ситуации сохранить сплоченность в нашей стране, в том числе на уровне сотрудничества между федерацией и землями. Мы договорились, что помимо регулярных контактов министров здравоохранения и внутренних дел будут регулярные контакты на уровне глав канцелярий с главой ведомства канцлера ФРГ, мы через четыре-пять недель встретимся в том же составе, чтобы оценить ситуацию", - сказала Меркель.