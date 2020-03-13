В Габоне и Гане выявили первые случаи заражения коронавирусом

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Первые случаи заражения коронавирусом нового типа выявлены в Габоне и Гане, заявляют власти двух африканских стран.
Габонский портал Gabon Actu со ссылкой на министра по делам коммуникаций Эдгара Анисе Мбубмбу Мьяку сообщил, что инфицированный гражданин Габона вернулся в страну 8 марта из французского Бордо.
В Гане зарегистрировано два первых случая заражения коронавирусом, один из пациентов вернулся в страну из Норвегии, другой из Турции, сообщил глава минздрава Кваку Агьеманг Ману, слова которого приводит местное издание Daily Graphic.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.