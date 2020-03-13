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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-03-13T15:32+0300
https://ria.ru/20200313/1568523352.html
В США рассказали о взорвавшейся в космосе советской ракете
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РИА Новости

В США рассказали о взорвавшейся в космосе советской ракете

03:34 13.03.2020 (обновлено: 15:32 13.03.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Циклон-3"
Ракета-носитель Циклон-3
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Ракета-носитель "Циклон-3". Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Обломки третьей ступени советской ракеты-носителя "Циклон-3", разрушившейся на орбите в феврале, разлетелись на сотни километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США Space-track.org.
Ракету изготовили на украинском "Южмаше", ее использовали для запуска в августе 1991 года метеорологического спутника "Метеор-3" с космодрома Плесецк.
Ракета Falcon 9 с телекоммуникационным спутником Японии JCSAT-16 перед стартом с космодрома на мысе Канаверал, США. 13 августа 2016
27 сентября 2016, 12:35РИА Наука
Обломки ракеты Falcon 9 упали на загон с животными в ИндонезииДва больших бака от ракеты-носителя упали на небольших островах к северо-востоку от острова Ява. Обломки разрушили загон, однако животные не пострадали.
Ранее 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила, что третья ступень "Циклона-3" разрушилась в космосе 12 февраля, спустя 29 лет после запуска, с образованием 75 обломков.
По информации на сайте, к настоящему времени американские военные внесли в каталог космических объектов 78 обломков ступени, получивших номера с 45266-го по 45340-й и с 45346-го по 45348-й.
Обломки находятся на высотах от 599 до 1819 километров, при этом ступень до взрыва летала на орбите с минимальной высотой 1186 километров и максимальной — 1206 километров.
Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.
В апреле 2019-го представитель ЦНИИМаша, головного научного института "Роскосмоса", Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
Испытания первой советской дальнобойной баллистической ракеты Р-1
5 сентября 2018, 10:29
Опубликовано фото создания первой советской баллистической ракеты
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Обсудить 10
Хочу стать космонавтомВВС СШАКосмос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШКалифорния
Популярные комментарии
Пусть лучше внесут в космический мусор тысячи спутников Илона Маска. Вот что бывает когда недалекие невежи получают возможности.
13 марта, 07:15
ДВДмитрий В
57200110
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