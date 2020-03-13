В США рассказали о взорвавшейся в космосе советской ракете

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Обломки третьей ступени советской ракеты-носителя "Циклон-3", разрушившейся на орбите в феврале, разлетелись на сотни километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США Space-track.org.
Ракету изготовили на украинском "Южмаше", ее использовали для запуска в августе 1991 года метеорологического спутника "Метеор-3" с космодрома Плесецк.
Ранее 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила, что третья ступень "Циклона-3" разрушилась в космосе 12 февраля, спустя 29 лет после запуска, с образованием 75 обломков.
По информации на сайте, к настоящему времени американские военные внесли в каталог космических объектов 78 обломков ступени, получивших номера с 45266-го по 45340-й и с 45346-го по 45348-й.
Обломки находятся на высотах от 599 до 1819 километров, при этом ступень до взрыва летала на орбите с минимальной высотой 1186 километров и максимальной — 1206 километров.
Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.
В апреле 2019-го представитель ЦНИИМаша, головного научного института "Роскосмоса", Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
5 сентября 2018, 10:29Опубликовано фото создания первой советской баллистической ракеты