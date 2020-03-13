Президент Бразилии обратился к нации с предупреждением о коронавирусе

"Система здравоохранения Бразилии, как и в других странах, имеет ограничения по числу пациентов. В ближайшие дни число больных возрастет, однако это не причина для паники. Правительство готово сдержать распространение вируса", - сообщил Болсонару в ходе телеобращения, опубликованного в Twitter его администрации.