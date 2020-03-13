Президент Бразилии обратился к нации с предупреждением о коронавирусе

МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару выступил с телеобращением, в котором сообщил о росте числа зараженных коронавирусом, ограниченных ресурсах системы здравоохранения и о готовности встретить угрозу.
"Система здравоохранения Бразилии, как и в других странах, имеет ограничения по числу пациентов. В ближайшие дни число больных возрастет, однако это не причина для паники. Правительство готово сдержать распространение вируса", - сообщил Болсонару в ходе телеобращения, опубликованного в Twitter его администрации.
Президент призвал отменить акции протеста, намеченные на воскресенье, несмотря на их легитимность, и подчеркнул, что они говорили бы о зрелости бразильской демократии. По словам Болсонару, для сдерживания коронавируса санитарные власти рекомендуют ограничить массовые мероприятия, чтобы не ставить под угрозу безопасность граждан.
"Боже, храни Бразилию", - завершил он свое выступление.
Несколькими часами ранее политик выступил с другим обращением - он появился перед камерами в маске, чтобы сообщить, что ожидает результатов собственного теста на коронавирус.
В четверг число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии выросло почти в два раза – до 76. Еще 1427 случаев являются подозрительными. Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат.