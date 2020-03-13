Кандидат в главы Абхазии Бжания выясняет, что повлияло на его здоровье

"Материал, необходимый для анализа, для того, чтобы исключить или подтвердить, было ли внешнее воздействие, направлен в разные лаборатории, и России, и зарубежные. Мы ждем ответа", - сказал Бжания, добавив, что в данный момент чувствует себя удовлетворительно.