Кандидат в главы Абхазии Бжания выясняет, что повлияло на его здоровье

СУХУМ, 13 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания в эфире абхазского телевидения заявил, что в зарубежные лаборатории, включая российские, направлены анализы, чтобы проверить факт "внешнего воздействия" на его здоровье.
Ранее Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи и введен в медикаментозную кому. Вечером в тот же день его перевезли в краевую клиническую больницу Краснодара. Позднее Бжания вышел из комы. Консилиум российских врачей диагностировал у него двухстороннюю полисегментарную пневмонию. В минувшую среду он был выписан из больницы.
"Материал, необходимый для анализа, для того, чтобы исключить или подтвердить, было ли внешнее воздействие, направлен в разные лаборатории, и России, и зарубежные. Мы ждем ответа", - сказал Бжания, добавив, что в данный момент чувствует себя удовлетворительно.
При этом генпрокуратура республики сообщала, что признаков наличия внешнего токсикологического воздействия на организм Бжании нет.
Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов в президенты - лидера оппозиции Бжанию, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу
В январе ЦИК отменил результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства. Это было сделано на фоне акций протеста, когда оппозиция ворвалась в администрацию президента, требуя его отставки.