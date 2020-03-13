Японская биржа открылась провалом на 8,5%

К 4.35 мск Nikkei 225 падал уже на 9,5% до 16812 пунктов, пробив психологически важную отметку в 17000 пунктов. Всего в ходе торгов индекс терял более 1830 пунктов, что стало крупнейшим падением с апреля 1990 года.