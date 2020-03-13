Японская биржа открылась провалом на 8,5%

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 на открытии торгов в пятницу продолжил падение на фоне опасений вокруг распространения коронавируса в мире, а также биржевого краха в США, свидетельствуют данные торгов.
В первые минуты открытия площадки Nikkei 225 снижается на 8,5%.
К 4.35 мск Nikkei 225 падал уже на 9,5% до 16812 пунктов, пробив психологически важную отметку в 17000 пунктов. Всего в ходе торгов индекс терял более 1830 пунктов, что стало крупнейшим падением с апреля 1990 года.
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