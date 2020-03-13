Экономист оценил возможные сроки восстановления курса рубля

"Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к 60 долларам США за баррель в течение двух лет. Мы считаем, что при этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнет расти до 61 рубля", — отметил эксперт.