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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T14:17+0300
https://ria.ru/20200313/1568523034.html
Экономист оценил возможные сроки восстановления курса рубля
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568345809_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_756e0f9c6b3d4564ceca7f67d85aa781.jpg
РИА Новости

Экономист оценил возможные сроки восстановления курса рубля

02:40 13.03.2020 (обновлено: 14:17 13.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТабло курса обмена евро к рублю в Москве
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Табло курса обмена евро к рублю в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.
По его мнению, стоимость нефти Brent после провала соглашения ОПЕК+ 6 марта в течение ближайшего полугода может находиться в районе 30 долларов за баррель, а затем постепенно вернется к уровню в 60 долларов за баррель.

"Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к 60 долларам США за баррель в течение двух лет. Мы считаем, что при этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнет расти до 61 рубля", — отметил эксперт.

Он уточнил, что при ожидаемой нефти в 30 долларов за баррель в течение второго и третьего квартала рубль будет удерживаться на уровне 75 за доллар, в следующие 12 месяцев укрепится до 68 за доллар и через 2,5 года – до 61.
После распада сделки ОПЕК+ 6 марта нефть Brent на торгах 9 марта упала на 30%, подешевев до 31 доллара за баррель. На следующий день падение чуть отыгралось, цена нефти достигла 35 долларов за баррель. К текущему моменту стоимость барреля нефти колеблется у уровня в 32,7 доллара. К закрытию торгов четверга на Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" вырос на 1,9 рубля — до 74,85 рубля, в ходе торгов четверга доллар взлетал до 75,39 рубля.
Табло курса обмена доллара к рублю в Москве
12 марта, 16:49Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономист объяснил причину падения курса рубля
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Обсудить 67
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютGoldman SachsОПЕКМосковская биржаBrentЭкономика
Популярные комментарии
Что будет...! Что будет...! У рубля как у клиента КВД палочка в нижней части отвалится ..И станет рубль "оно"...Так, как рубль это "мужчина"..Но без нижней палки будет точно "оно"..И будут его обижать все, кому не лень....! Это мой прогноз и это однозначно.!!!
13 марта, 02:59
Деда Паша
731823257
И без экономистов ясно одно, рубль будет всегда только падать. За всю новейшую историю рубль ни разу не поднимался, только падал. И надеяться на другое, особенно при сохранении нынешней власти теперь еще на долгие годы, просто наивно.
13 марта, 10:22
ИИИван Иванов
34013013
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