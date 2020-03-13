Разведку у российских границ вели за неделю 28 самолетов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Воздушную разведку вдоль российских границ вели за неделю 28 самолетов-разведчиков — так следует из инфографики, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
Кроме того, у российских границ за минувшую неделю вели разведку четыре беспилотника.
Все летательные аппараты сопровождались российскими радиолокационными станциями.
Нарушений воздушного пространства России допущено не было.
4 декабря 2019, 17:01Американский беспилотник провел разведку у российской границы