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Разведку у российских границ вели за неделю 28 самолетов
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РИА Новости

Разведку у российских границ вели за неделю 28 самолетов

02:33 13.03.2020 (обновлено: 13:02 13.03.2020)
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CC BY 2.0 / U.S. Air Force Photo by Josh Plueger / Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V/W Rivet Joint
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V/W Rivet Joint
CC BY 2.0 / U.S. Air Force Photo by Josh Plueger /
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V/W Rivet Joint . Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Воздушную разведку вдоль российских границ вели за неделю 28 самолетов-разведчиков — так следует из инфографики, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
Кроме того, у российских границ за минувшую неделю вели разведку четыре беспилотника.
Все летательные аппараты сопровождались российскими радиолокационными станциями.
Нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
4 декабря 2019, 17:01
Американский беспилотник провел разведку у российской границы
145437219
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РоссияКрасная звездаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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