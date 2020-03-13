В штате Мэриленд закрывают школы и запрещают крупные скопления людей

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Штат Мэриленд объявляет повышенный режим готовности, закрывает школы и запрещает собрания более чем 250 человек из-за коронавируса, сообщил губернатор штата Ларри Хоган.
По его словам, данные меры приняты в связи с первым случаем заболевания у человека, который не ездил за рубеж и не общался с известными пациентами, заболевшими коронавирусом. Всего в Мэриленде отмечено 12 случаев коронавируса, два человека остаются в больницах.
Школы будут закрыты с 16 по 27 марта, кроме того, будет ограничен публичный доступ в здания правительства штата, запрещены все крупные собрания и мероприятия. Будет закрыт терминал круизных лайнеров в Балтиморе, он не будет принимать суда из-за рубежа, не считая двух кораблей, которые должны прийти в порт в ближайшие дни.
"Я подписал исполнительный указ о задействовании национальной гвардии.. для выполнения всех необходимых функций", - сказал Хоган.
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Он также сообщил, что продлевает все лицензии, разрешения, водительские права и регистрацию автомобилей на срок в 30 дней после окончания режима чрезвычайной ситуации. Все больницы должны будут ограничить посещения больных — не более одного взрослого посетителя на пациента, а детям посещения запретят. Точно так же будут запрещены посещения заключенных в тюрьмах.
Губернатор заверил, что власти штата будут усиленно работать по борьбе с эпидемией.
Мэриленд — штат на Атлантическом побережье США с населением 6 миллионов человек, он граничит с американской столицей Вашингтоном.