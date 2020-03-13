В штате Мэриленд закрывают школы и запрещают крупные скопления людей

Он также сообщил, что продлевает все лицензии, разрешения, водительские права и регистрацию автомобилей на срок в 30 дней после окончания режима чрезвычайной ситуации. Все больницы должны будут ограничить посещения больных — не более одного взрослого посетителя на пациента, а детям посещения запретят. Точно так же будут запрещены посещения заключенных в тюрьмах.