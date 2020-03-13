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В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом

02:23 13.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 12 мар – РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден среди сотрудников в штаб-квартире ООН, источник в организации сообщил РИА Новости, что вирус диагностирован у сотрудницы представительства Филиппин.
До сих пор офисе генерального секретаря говорили, что не слышали о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников ООН.
По словам источника, постпредство Филиппин распространило письмо, в котором говорится, что "сегодня был подтвержден факт заболевания COVID-19 у сотрудницы миссии Филиппин".
"В последний раз она посещала ООН в понедельник и пробыла в штаб-квартире примерно 30 минут с 12.50 до 1.20", - сказал собеседник агентства.
По его словам, постпредство Филиппин закрыто, весь персонал находится на добровольном карантине.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаООНФилиппиныВ мире
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