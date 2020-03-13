США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"

"Ранее этим вечером США провели оборонительные точечные удары против объектов "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Эти удары были нацелены на пять складов с вооружениями", - следует из опубликованного заявления.
По данным Пентагона, на этих складах хранилось вооружение, используемое в атаках на силы США и Коалиции. "США не потерпят атаки против нашего народа, наших интересов или наших союзников. Как мы продемонстрировали это в последние месяцы, мы предпримем любые необходимые действия для защиты наших военнослужащих в Ираке и в регионе", - следует из комментария главы Пентагона Марка Эспера.
В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.
*Террористическая организация, запрещенная в России.