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США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
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РИА Новости

США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"

02:08 13.03.2020 (обновлено: 02:19 13.03.2020)
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© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на ракетные удары по базе Коалиции "Таджи", заявили в Пентагоне.
"Ранее этим вечером США провели оборонительные точечные удары против объектов "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Эти удары были нацелены на пять складов с вооружениями", - следует из опубликованного заявления.
По данным Пентагона, на этих складах хранилось вооружение, используемое в атаках на силы США и Коалиции. "США не потерпят атаки против нашего народа, наших интересов или наших союзников. Как мы продемонстрировали это в последние месяцы, мы предпримем любые необходимые действия для защиты наших военнослужащих в Ираке и в регионе", - следует из комментария главы Пентагона Марка Эспера.
В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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