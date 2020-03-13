В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой

"Трое людей, которые были доставлены с борта самолета в Александровскую больницу, здоровы, у них нет коронавирусной инфекции. Это подтверждено лабораторными исследованиями", - сказал он в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".