В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой

КИЕВ, 13 мар - РИА Новости. Лабораторные исследования подтвердили, что у трех пассажиров, госпитализированных с рейса Милан-Киев с температурой, коронавируса нет, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Ранее трех человек с рейса Милан-Киев "Международных авиалиний Украины" госпитализировали с высокой температурой.
"Трое людей, которые были доставлены с борта самолета в Александровскую больницу, здоровы, у них нет коронавирусной инфекции. Это подтверждено лабораторными исследованиями", - сказал он в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.