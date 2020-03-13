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2020-03-13T02:04+0300
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В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
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РИА Новости

В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой

02:04 13.03.2020
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© REUTERS / Mykola TysДезинфекция пассажирского автобуса во Львове
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
© REUTERS / Mykola Tys
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
КИЕВ, 13 мар - РИА Новости. Лабораторные исследования подтвердили, что у трех пассажиров, госпитализированных с рейса Милан-Киев с температурой, коронавируса нет, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Ранее трех человек с рейса Милан-Киев "Международных авиалиний Украины" госпитализировали с высокой температурой.

"Трое людей, которые были доставлены с борта самолета в Александровскую больницу, здоровы, у них нет коронавирусной инфекции. Это подтверждено лабораторными исследованиями", - сказал он в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМеждународные авиалинии УкраиныИталияКиевУкраинаВ мире
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