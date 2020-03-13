Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар - РИА Новости. Парламентарии Камчатки поддержали в пятницу закон о поправках в конституцию, сообщил РИА Новости представитель краевого законодательного собрания.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы, почти все его уже поддержали, в том числе все кроме Камчатки регионы Дальнего Востока.
"За проголосовали 23 человека, два воздержались, один против. Всего в парламенте 28 депутатов, двое из них отсутствовали по уважительным причинам", - сказал собеседник.
Поправки будут считаться одобренными лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов. Общероссийское голосование по поправкам пройдет 22 апреля.