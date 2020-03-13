В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19

БАРСЕЛОНА, 13 мар - РИА Новости. Правительство Каталонии из-за угрозы распространения коронавируса поместило в карантин четыре населенных пункта с населением более 66 тысяч человек.
Решение принято в связи со вспышкой коронавируса в муниципалитете Игуалада (провинция Барселона) и окрестностях: за последние сутки здесь выявлено почти 60 случаев COVID-19, три из них закончились летальным исходом.
"Начиная с 21.00 12 марта, запрещается покидать населенные пункты Игуалада, Санта-Маргарида-де-Монбуи, Одена и Виланова-дель-Ками", - заявил на пресс-конференции представитель МВД автономного сообщества Микель Бук.
В течение первых 24 часов помещенные в карантин пункты смогут покинуть лишь граждане, которые смогут доказать, что не являются их постоянными резидентами.
Запрет также касается въезда в изолированную местность, посещать которую смогут только грузовики с продуктами и товарами первой необходимости.