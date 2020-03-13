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В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
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РИА Новости

В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19

01:46 13.03.2020
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© РИА Новости / Oscar Del PozoЛюди в защитных масках делают покупки в супермаркете в Испании
Люди в защитных масках делают покупки в супермаркете в Испании
© РИА Новости / Oscar Del Pozo
Люди в защитных масках делают покупки в супермаркете в Испании
БАРСЕЛОНА, 13 мар - РИА Новости. Правительство Каталонии из-за угрозы распространения коронавируса поместило в карантин четыре населенных пункта с населением более 66 тысяч человек.
Решение принято в связи со вспышкой коронавируса в муниципалитете Игуалада (провинция Барселона) и окрестностях: за последние сутки здесь выявлено почти 60 случаев COVID-19, три из них закончились летальным исходом.
"Начиная с 21.00 12 марта, запрещается покидать населенные пункты Игуалада, Санта-Маргарида-де-Монбуи, Одена и Виланова-дель-Ками", - заявил на пресс-конференции представитель МВД автономного сообщества Микель Бук.
В течение первых 24 часов помещенные в карантин пункты смогут покинуть лишь граждане, которые смогут доказать, что не являются их постоянными резидентами.
Запрет также касается въезда в изолированную местность, посещать которую смогут только грузовики с продуктами и товарами первой необходимости.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКаталонияБарселона (город)ИспанияВ мире
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