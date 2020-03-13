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США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
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РИА Новости

США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи

01:30 13.03.2020 (обновлено: 01:42 13.03.2020)
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© AP Photo / Karim KadimАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
Американские военные в Ираке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США наносят удары в Ираке в ответ на ракетную атаку в среду, в результате которой погибли американские военнослужащие, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на двух официальных лиц.
"США проводят ответные удары в Ираке в ответ на ракетную атаку в среду", - передает агентство. Источники Рейтер не стали говорить, по каким целям именно наносятся удары.
Телеканал Fox News тем временем отмечает, что целью могут быть "поддерживаемые Ираном группировки".
В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".* Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Видео ракетного удара по американской базе в Ираке
Вчера, 02:55
Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке
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ИранИракСШАВ мире
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