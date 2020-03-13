В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы

"Новые превентивные меры для сохранения общественного здоровья включают закрытие кинотеатров, театров, детских игровых площадок, тренажерных залов и банкетных залов для проведения свадеб и торжеств, включая те, что находятся в отелях, начиная с пятницы, 13 марта, до дальнейшего уведомления", - отмечается в сообщении.