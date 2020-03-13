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В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
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РИА Новости

В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы

01:23 13.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНебоскребы в Дохе.
Небоскребы в Дохе.
© РИА Новости
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Небоскребы в Дохе.. Архивное фото
ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Власти Катара распорядились с пятницы, 13 марта, закрыть кинотеатры, театры, музеи, детские игровые площадки, тренажерные залы и банкетные залы в качестве превентивных мер по предотвращению распространения коронавируса до дальнейшего уведомления, говорится в поступившем РИА Новости сообщении информационного офиса правительства эмирата.
"Новые превентивные меры для сохранения общественного здоровья включают закрытие кинотеатров, театров, детских игровых площадок, тренажерных залов и банкетных залов для проведения свадеб и торжеств, включая те, что находятся в отелях, начиная с пятницы, 13 марта, до дальнейшего уведомления", - отмечается в сообщении.
Управление музеев Катара также сообщило РИА Новости, что все музеи, в том числе открытые при них детские площадки и кафе, закрываются с пятницы.
В среду министерство здравоохранения Катара объявило о резком росте числа заболевших коронавирусом до 262 человек. С минувшего вторника в стране закрыты все государственные и частные учебные заведения. Минздрав порекомендовал жителям Катара избегать скопления людей, а пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями по возможности не выходить из дома.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКатарВ мире
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