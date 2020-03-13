В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар – РИА Новости. Фондовая биржа крупнейшей латиноамериканской экономики, в бразильском Сан-Паулу, усилила падение на фоне ситуации с коронавирусом, провалившись в четверг на 14,78% до 72582 пункта, за неделю бразильская биржа обвалилась уже на треть, следует из данных площадки.
Десятого марта основной индекс биржи Bovespa пережил падение на 12%, самое сильное с октября 1998 года, однако 11 марта потерял 7,64%, закрывшись на 85171,13 пункта.
В четверг число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии выросло почти в два раза – до 76. Еще 1427 случаев являются подозрительными.
Кроме того, стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат. Глава государства Жаир Болсонару также сдал необходимые анализы, результаты которых, как ожидается, будут известны в пятницу.