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В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
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РИА Новости

В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг

01:05 13.03.2020 (обновлено: 01:22 13.03.2020)
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© AP Photo / Cliff OwenИнформатор Wikileaks Челси Мэннинг
Информатор Wikileaks Челси Мэннинг
© AP Photo / Cliff Owen
Информатор Wikileaks Челси Мэннинг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Судья в США распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, которая находилась в следственном изоляторе за отказ давать показания, следует из документов суда.

"Суд постановляет, что появление г-жи Мэннинг перед присяжными больше не требуется", — говорится в распоряжении. Отмечается, что на это больше нет никаких причин.

В этой связи суд распорядился "незамедлительно освободить" Мэннинг.
С мая прошлого года Мэннинг находится в следственном изоляторе города Александрия, штат Виргиния. Накануне газета New York Times сообщила, что Мэннинг госпитализировали после попытки самоубийства. Офис шерифа Александрии подтвердил, что в среду по местному времени в изоляторе произошел "инцидент" с участием Мэннинг.
Суд в Виргинии отправил Мэннинг в заключение в мае 2019 года. До этого она уже провела за решеткой два месяца за отказ дать показания и находилась на свободе лишь около недели после того, как закончился срок полномочий предыдущего состава большого жюри.
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Суд не сообщал, по какому делу требуются показания Мэннинг, но она и ее адвокаты подтвердили, что речь идет об обвинениях против сайта WikiLeaks. Сообщалось, что суд может держать Мэннинг в тюрьме до тех пор, пока она не согласится дать показания или пока срок полномочий жюри не истечет вновь.
Американский военный Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США. Впоследствии Мэннинг сменил пол и взял имя Челси Мэннинг.
В конце августа 2013 года трибунал приговорил Мэннинг к 35 годам заключения. За несколько дней до ухода с поста бывший президент Барак Обама смягчил приговор. В мае 2017 года Мэннинг после семи лет заключения освободили из тюрьмы.
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