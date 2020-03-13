В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Судья в Судья в США распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, которая находилась в следственном изоляторе за отказ давать показания, следует из документов суда.

"Суд постановляет, что появление г-жи Мэннинг перед присяжными больше не требуется", — говорится в распоряжении. Отмечается, что на это больше нет никаких причин.

В этой связи суд распорядился "незамедлительно освободить" Мэннинг.

С мая прошлого года Мэннинг находится в следственном изоляторе города Александрия, штат Виргиния . Накануне газета New York Times сообщила, что Мэннинг госпитализировали после попытки самоубийства. Офис шерифа Александрии подтвердил, что в среду по местному времени в изоляторе произошел "инцидент" с участием Мэннинг.

Суд в Виргинии отправил Мэннинг в заключение в мае 2019 года. До этого она уже провела за решеткой два месяца за отказ дать показания и находилась на свободе лишь около недели после того, как закончился срок полномочий предыдущего состава большого жюри.

Суд не сообщал, по какому делу требуются показания Мэннинг, но она и ее адвокаты подтвердили, что речь идет об обвинениях против сайта WikiLeaks. Сообщалось, что суд может держать Мэннинг в тюрьме до тех пор, пока она не согласится дать показания или пока срок полномочий жюри не истечет вновь.

Американский военный Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке , где проходил службу. Он признался, что передал WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США. Впоследствии Мэннинг сменил пол и взял имя Челси Мэннинг.