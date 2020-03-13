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Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
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РИА Новости

Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус

01:01 13.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару на саммите "Группы двадцати"
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару, который находится под наблюдением врачей в связи с угрозой заражения коронавирусом, обратится с обращением к гражданам страны, передает агентство Рейтер.
Сообщается, что выступление начнется в 20.30 (02.30 пятницы мск).
Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат. Болсонару также сдал необходимые анализы, результаты которых, как ожидается, будут известны в пятницу.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 21:04
Трамп мог контактировать с заразившимся бразильским чиновником
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