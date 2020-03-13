В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи возле территории больничного комплекса в Коммунарке

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Все заразившиеся в последние две недели посещали страны, в которых наблюдается сложная ситуация с коронавирусом.

Пациентов поместили в специальные инфекционные боксы.

Как выявили новых заразившихся

В оперативном штабе рассказали, что выявить новые случаи удалось благодаря определению пассажиров рейсов, на которых прибыли в Россию люди с подтвержденным диагнозом.

В настоящий момент специалисты установили круг тех, кто контактировал с зараженными.

Стабильное состояние

Как сообщили калининградские власти, состояние здоровья госпитализированной с коронавирусом жительницы города стабильное.

Это второй случай заражения коронавирусом в Калининграде.

"Заболевшая женщина — родственница той калининградки, у которой был выявлен первый случай в регионе", — говорится в сообщении областного правительства.

Отмечается, что состояние госпитализированной не вызывает опасений, она получает всю необходимую медицинскую помощь.

Власти Краснодарского края также назвали состояние здоровья жителя с коронавирусом стабильным.

Дополнительные меры

В России ввели дополнительные меры для недопущения распространения коронавируса в стране.

Францией, Германией и Так, ограничено авиасообщение с Италией Испанией . В этих государствах наблюдается самая сложная ситуация среди европейских стран с точки зрения распространения коронавируса.

Помимо этого, власти ввели временный запрет на выдачи виз гражданам Италии, за исключением деловых, гуманитарных и служебных.

Также правительство приостанавливает пропуск через российскую границу итальянцев, въезжающих в Россию с целью обучения, осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Ограничения также коснутся тех иностранных граждан, которые прибыли из Италии, за исключением граждан государств – членов ЕАЭС , экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Кроме того, власти рекомендовали сократить количество массовых спортивных и развлекательных мероприятий. Чиновникам федеральных органов власти также рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением неотложных или для исполнения поручений премьера или президента России.