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2020-03-13T00:52+0300
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В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

00:52 13.03.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи возле территории больничного комплекса в Коммунарке
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи возле территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Четверо пациентов находятся в Москве, еще двое в Калининграде и Краснодарском крае.
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Все заразившиеся в последние две недели посещали страны, в которых наблюдается сложная ситуация с коронавирусом.
Пациентов поместили в специальные инфекционные боксы.

Как выявили новых заразившихся

В оперативном штабе рассказали, что выявить новые случаи удалось благодаря определению пассажиров рейсов, на которых прибыли в Россию люди с подтвержденным диагнозом.
В настоящий момент специалисты установили круг тех, кто контактировал с зараженными.

Стабильное состояние

Как сообщили калининградские власти, состояние здоровья госпитализированной с коронавирусом жительницы города стабильное.
Это второй случай заражения коронавирусом в Калининграде.
"Заболевшая женщина — родственница той калининградки, у которой был выявлен первый случай в регионе", — говорится в сообщении областного правительства.
Отмечается, что состояние госпитализированной не вызывает опасений, она получает всю необходимую медицинскую помощь.
Власти Краснодарского края также назвали состояние здоровья жителя с коронавирусом стабильным.
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Дополнительные меры

В России ввели дополнительные меры для недопущения распространения коронавируса в стране.
Так, ограничено авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией. В этих государствах наблюдается самая сложная ситуация среди европейских стран с точки зрения распространения коронавируса.
Помимо этого, власти ввели временный запрет на выдачи виз гражданам Италии, за исключением деловых, гуманитарных и служебных.
Также правительство приостанавливает пропуск через российскую границу итальянцев, въезжающих в Россию с целью обучения, осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
Ограничения также коснутся тех иностранных граждан, которые прибыли из Италии, за исключением граждан государств – членов ЕАЭС, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.
Кроме того, власти рекомендовали сократить количество массовых спортивных и развлекательных мероприятий. Чиновникам федеральных органов власти также рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением неотложных или для исполнения поручений премьера или президента России.
Всего на данный момент в России зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом.
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