Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19

БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свою поездку в Мексику и Коста-Рику в связи с эпидемией коронавируса, сообщило в четверг ведомство главы государства.
Поездка, запланированная на конец марта - начало апреля, будет перенесена на более поздний срок, сообщили в ведомстве.
Количество случаев коронавируса в Германии выросло в четверг до 2,4 тысяч, пять человек погибли. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.