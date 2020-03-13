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Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
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РИА Новости

Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19

00:40 13.03.2020
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© РИА Новости / Михаил МаркивФранк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер
© РИА Новости / Михаил Маркив
Франк-Вальтер Штайнмайер . Архивное фото
БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свою поездку в Мексику и Коста-Рику в связи с эпидемией коронавируса, сообщило в четверг ведомство главы государства.
Поездка, запланированная на конец марта - начало апреля, будет перенесена на более поздний срок, сообщили в ведомстве.
Количество случаев коронавируса в Германии выросло в четверг до 2,4 тысяч, пять человек погибли. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаФранк-Вальтер ШтайнмайерГерманияМексикаКоста-РикаВ мире
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