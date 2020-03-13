Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны

"Мы сейчас моделируем различные сценарии и различные действия. Это будет долгая битва. Это не кончится скоро. Это будет долгая битва, жесткая битва. Мы потеряем некоторых из наших друзей-ньюйоркцев. К сожалению, это неизбежно", - сказал де Блазио на пресс-конференции.