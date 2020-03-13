Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны

НЬЮ-ЙОРК, 12 мар - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает, что жертв коронавируса в городе не удастся избежать, но Нью-Йорк преодолеет эти проблемы.
По его прогнозам, уже на следующей неделе число выявленных случаев заражения в городе превысит тысячу. По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 328.
"Мы сейчас моделируем различные сценарии и различные действия. Это будет долгая битва. Это не кончится скоро. Это будет долгая битва, жесткая битва. Мы потеряем некоторых из наших друзей-ньюйоркцев. К сожалению, это неизбежно", - сказал де Блазио на пресс-конференции.
"Но мы преодолеем это, однозначно. И большинство людей выживет и выздоровеет", - добавил он.
По его словам, основные усилия будут, в частности, направлены на защиту от коронавируса трех сфер. Речь идет о школах, общественном транспорте, системе здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса