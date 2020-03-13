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Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
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РИА Новости

Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны

00:34 13.03.2020
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© AP Photo / Alan DiazМэр Нью-Йорка Билл де Блазио
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
© AP Photo / Alan Diaz
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 12 мар - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает, что жертв коронавируса в городе не удастся избежать, но Нью-Йорк преодолеет эти проблемы.
По его прогнозам, уже на следующей неделе число выявленных случаев заражения в городе превысит тысячу. По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 328.
"Мы сейчас моделируем различные сценарии и различные действия. Это будет долгая битва. Это не кончится скоро. Это будет долгая битва, жесткая битва. Мы потеряем некоторых из наших друзей-ньюйоркцев. К сожалению, это неизбежно", - сказал де Блазио на пресс-конференции.
"Но мы преодолеем это, однозначно. И большинство людей выживет и выздоровеет", - добавил он.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаБилл де БлазиоНью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)СШАВ мире
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