Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T00:33+0300
https://ria.ru/20200313/1568521483.html
В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568503668_0:301:3105:2047_1036x0_80_0_0_5876a185a7702cc3827d93b63c73c7c0.jpg
РИА Новости

В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны

00:30 13.03.2020 (обновлено: 00:33 13.03.2020)
243
© REUTERS / Umit BektasРабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
© REUTERS / Umit Bektas
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар – РИА Новости. Выявлены первые случаи заражения коронавирусом именно на территории Аргентины, число заболевших резко возросло, сообщает минздрав страны.
"На данный момент в Аргентине большинство случаев является импортированными. Выявлена местная передача вируса людям, находившимся в близком контакте", - говорится в заявлении.
В стране введен обязательный карантин для прибывающих из стран с большим числом заболевших коронавирусом.
"Сегодня было подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19 в провинциях Чако, Кордоба, Буэнос-Айрес, Энтре Риос и в столице страны. Из них семь случаев связаны с недавним путешествием людей в зоны риска, а три случая - это близкий контакт с теми, у кого был подтвержден коронавирус", - отмечает минздрав страны.
Таким образом, число случаев заболевания выросло до 31, есть один погибший.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
101001
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаАргентинаБуэнос-Айрес (город)В мире
Рекомендуем
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
Президент Финляндии Саули Ниинистё на полях V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
Эпидемия коронавируса только начинается, заявил Макрон
Дезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Дезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
Площадь в Мадриде
В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Небоскребы в Дохе.
В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
Пассажир на железнодорожном вокзале
Мэр Нью-Йорка объявил режим ЧС из-за угрозы коронавируса
Владимир Лукин
Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
Сотрудник МЧС
Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Разведку у российских границ вели за неделю 28 самолетов
02:25В штате Мэриленд закрывают школы и запрещают крупные скопления людей
02:23В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
Лента новостейМолния