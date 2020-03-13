В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Карелии , сообщает правительство республики.

"С 12 марта в республике введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Распоряжение подписал глава Карелии Артур Парфенчиков . Сейчас создается оперативный штаб, задача которого – не допустить проникновение вируса в республику", - говорится в сообщении властей " ВКонтакте ".

Решено, что в первую очередь будет оказываться помощь пациентам с "вирусными" симптомами, которые посещали места, где есть больные коронавирусом, а также пожилым пациентам; усилится выездная и амбулаторная медицинская служба; больницы готовятся принять пациентов и оперативно направлять анализы на исследования.

Работодателям рекомендовано измерять температуру у сотрудников и отстранять их от работы при наличии симптомов заболевания.

Жителей Карелии, которые приехали из Китая , Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран с неблагополучной ситуацией, просят в течение суток сообщить о своем возвращении на горячую линию республиканского минздрава.