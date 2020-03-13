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В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
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РИА Новости

В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

00:21 13.03.2020
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© REUTERS / WANAДезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
Дезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
© REUTERS / WANA
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Карелии, сообщает правительство республики.
"С 12 марта в республике введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Распоряжение подписал глава Карелии Артур Парфенчиков. Сейчас создается оперативный штаб, задача которого – не допустить проникновение вируса в республику", - говорится в сообщении властей "ВКонтакте".
Решено, что в первую очередь будет оказываться помощь пациентам с "вирусными" симптомами, которые посещали места, где есть больные коронавирусом, а также пожилым пациентам; усилится выездная и амбулаторная медицинская служба; больницы готовятся принять пациентов и оперативно направлять анализы на исследования.
Работодателям рекомендовано измерять температуру у сотрудников и отстранять их от работы при наличии симптомов заболевания.
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Жителей Карелии, которые приехали из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран с неблагополучной ситуацией, просят в течение суток сообщить о своем возвращении на горячую линию республиканского минздрава.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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