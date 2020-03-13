Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-13T11:52+0300
https://ria.ru/20200313/1568514747.html
Секреты перелетов: как бесплатно попасть в отель или бизнес-класс
https://cdn24.img.ria.ru/images/152611/68/1526116843_0:0:3600:2026_1036x0_80_0_0_a8fe580d18a3ca6874543ad522eb6559.jpg
РИА Новости

Секреты перелетов: как бесплатно попасть в отель или бизнес-класс

08:00 13.03.2020 (обновлено: 11:52 13.03.2020)
8909
© Depositphotos / kastoДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© Depositphotos / kasto
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Бесплатно пожить в четырехзвездочном отеле и сходить на экскурсию — легко. Минимизировать стоимость авиапутешествия — возможно. Попасть в бизнес-класс по цене эконома — шансы есть. Если знать некоторые секреты при покупке билетов, перелет окажется комфортнее за меньшие деньги, а отпуск — насыщеннее. Лайфхаки от пассажиров — в материале РИА Новости.

В отель — бесплатно

"В прошлом году летала в Марокко с длительной стыковкой в Стамбуле. Написала заранее в авиакомпанию, в ответ получила ваучер на бесплатное проживание в четырехзвездочной гостинице", — рассказывает Юлия Дормачева, представитель туристического поисковика авиабилетов.
Это называется стоповером (stopover): транзитная остановка длительностью, как правило, от 23 часов 59 минут.
Отличная возможность изучить незнакомый город. Например, Сингапур дает бесплатную визу до 96 часов независимо от того, какой авиакомпанией вы прилетели, уточняет Юлия.
Молодая пара в аэропорту
4 марта, 10:33Туризм
Эксперты рассказали, как увидеть больше за отпуск благодаря стоповеру

Как удешевить путешествие

"Составные маршруты с пересадками могут обойтись дешевле: этот лайфхак действует у 45 процентов туристов", — говорит Алексей Теплов, директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий.
В частности, авиабилет до Бангкока через Иркутск агрегаторы предлагают за 12 тысяч рублей, напрямую — за 18 тысяч. В Нью-Йорк — за 14 (через Лиссабон) и 17 тысяч.
Как правило, промежуточная остановка длится не больше трех дней. Однако бывает и несколько недель. Правда, в таком случае проживание все же не бесплатное.
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
25 февраля, 12:27Туризм
Туристы рассказали, почему выбирают рейсы с пересадками
Некоторые авиакомпании при стыковках в базовом аэропорту сами оплачивают путешественникам отель, трансфер, питание и даже экскурсии по городу. Причем рассчитывать можно на "четверки" и "пятерки".
Стоповер бывает и платным, все зависит от авиаперевозчика. Цена — от 20 до 60 евро. Так, в Сингапуре за 63 местных доллара (3268 рублей) предоставляют ночь в отеле, трансфер, посещение 20 достопримечательностей и даже "эксклюзивные предложения местной кухни". Тем, кто полетит через Абу-Даби, предлагают бесплатно две ночи в гостинице (если дольше или хочется остановиться в отеле премиального уровня, то "два по цене одного") и скидки до 40% на экскурсии.
Туристы в масках на одной из улиц Милана
5 марта, 19:20Туризм
Выяснилось, как коронавирус и политика повлияли на российских туристов

По авиабилету — в бассейн

Если стыковка меньше суток, но больше шести часов, это лейовер (layover). Тут тоже есть бонусы — от экскурсий до комнат релаксации и бассейна. При ночной стыковке возможно и размещение в отеле. Обо всех привилегиях таких путешествий нужно узнавать у перевозчика.
Чтобы приобрести авиабилет со стоповером или лейовером, ищите рейсы с пересадками, выбирайте сложные маршруты. Иногда это довольно легко сделать на сайте авиакомпании или агрегатора билетов. Но порой приходится обращаться в call-центр, связываться по электронной почте.

Копите мили

Сэкономить на авиабилетах можно, рассмотрев соседние направления, а не только рейсы в интересующий город. Например, жителям Санкт-Петербурга порой дешевле доехать до Москвы, Хельсинки или Таллина и вылететь за границу оттуда. Еще один способ — искать авиабилеты с разбросом в несколько дней от планируемой даты вылета. Как правило, цены выше в пятницу, выходные, праздники. Алексей Теплов советует также проверить предложения авиаперевозчиков на разных устройствах (смартфонах, планшетах, компьютерах) ― цены нередко разнятся.
Участники карнавала в Венеции в защитных масках
29 февраля, 08:00Туризм
Новый карантин: куда лучше не ехать из-за коронавируса
Кроме того, многие туристы не пользуются программами лояльности и не копят бонусы, мили, трипкоины, а ведь все это повышает класс обслуживания в самолете и частично компенсирует стоимость путешествия.

Попасть в бизнес-класс по цене эконома

Легче всего это сделать, если накоплены мили или бонусы, но иногда повысить качество обслуживания удается совершенно бесплатно.
"Апгрейд в бизнес-класс дает премиальный статус. Но это значит, что нужно летать больше десяти раз в год одним перевозчиком, — поясняют в сервисе путешествий. — Есть лайфхак: попасть в бизнес-класс, придя последним на регистрацию. Если места в экономе закончатся, вас могут пересадить". Но эксперты предупреждают: при овербукинге вы рискуете улететь лишь следующим рейсом.
Девушка с чемоданом
19 сентября 2018, 08:00Туризм
Отель указал на дверь. Защитите свои права при овербукинге
Юлия Дормачева напоминает, что о свободных местах в бизнес-классе всегда можно спросить на стойке регистрации либо уже в салоне самолета у стюардесс. "Однажды я попыталась узнать об этом, когда летела в свадебное путешествие в Мадрид, но нас с мужем не пересадили, — добавляет она. — Знаю, что иногда в честь того или иного праздника класс обслуживания повышают".

В бизнес-зал по карте

Попасть в бизнес-залы проще. Можно просто купить карту Priority Pass или Lounge Key — это системы лояльности, открывающие доступ в сотни залов по всему миру. Или оформить банковскую карту с таким бонусом.
"Чаще всего это премиальные банковские карты с дорогим обслуживанием и серьезными требованиями к счету, — уточняют в сервисе путешествий. — Например, поступление зарплаты от 250 тысяч рублей в месяц или вклады на миллион рублей".
Но, по словам экспертов, бывают более доступные варианты: многие путешественники приобретают карту TravelPass, стоит она 950 рублей в месяц, а бонус — пропуск в бизнес-залы.
Девушки
19 июня 2018, 08:00Туризм
Летим недорого и в пижаме! Как сделать авиаперелет дешевле и удобнее
45350426
ТуризмСтамбулАбу-ДабиСингапурНью-ЙоркТуризмтуристыавиакомпаниисамолетыНовости - ТуризмМароккоХельсинкиСтамбулОАЭТаллинМадрид
Рекомендуем
Оформление полиса ОСАГО
В ОНФ поддержали законопроект о реформе ОСАГО
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Саудовская Аравия воюет за господство. США попробуют спасти жертв
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Глобализация умирает не только в экономике, но и в головах людей
Ракета-носитель Циклон-3
В США рассказали о взорвавшейся в космосе советской ракете
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Журналисты узнали, где Порошенко скрывается от допросов
Люди в защитных масках на фоне Эйфелевой башни в Париже
Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах
Пулемётчики на огневой позиции
"Научились воевать на холоде": какие уроки СССР извлек из Зимней войны
Белорусская АЭС
В Литве призвали ЕС ввести санкции против "Росатома"
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Кубанское вино
Роскачество рассказало, какое вино помогает сбросить лишний вес
Нефтяной станок-качалка
"Личное предательство": Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
Энди Уилкинсон
Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций в Москве
Все по-честному: чего ждать от цен на бензин в ближайшее время
Кадр из фильма Астрал: Глава 2
Сидеть, бояться: как пугали в кино 100 лет назад и сейчас
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
00:27В минздраве США подшутили над скупающими туалетную бумагу из-за COVID
00:24NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
00:09США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова
Лента новостейМолния