Секреты перелетов: как бесплатно попасть в отель или бизнес-класс

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Бесплатно пожить в четырехзвездочном отеле и сходить на экскурсию — легко. Минимизировать стоимость авиапутешествия — возможно. Попасть в бизнес-класс по цене эконома — шансы есть. Если знать некоторые секреты при покупке билетов, перелет окажется комфортнее за меньшие деньги, а отпуск — насыщеннее. Лайфхаки от пассажиров — в материале РИА Новости.

В отель — бесплатно

"В прошлом году летала в Марокко с длительной стыковкой в Стамбуле. Написала заранее в авиакомпанию, в ответ получила ваучер на бесплатное проживание в четырехзвездочной гостинице", — рассказывает Юлия Дормачева, представитель туристического поисковика авиабилетов.

Это называется стоповером (stopover): транзитная остановка длительностью, как правило, от 23 часов 59 минут.

Отличная возможность изучить незнакомый город. Например, Сингапур дает бесплатную визу до 96 часов независимо от того, какой авиакомпанией вы прилетели, уточняет Юлия.

Как удешевить путешествие

"Составные маршруты с пересадками могут обойтись дешевле: этот лайфхак действует у 45 процентов туристов", — говорит Алексей Теплов, директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий.

В частности, авиабилет до Бангкока через Иркутск агрегаторы предлагают за 12 тысяч рублей, напрямую — за 18 тысяч. В Нью-Йорк — за 14 (через Лиссабон) и 17 тысяч.

Как правило, промежуточная остановка длится не больше трех дней. Однако бывает и несколько недель. Правда, в таком случае проживание все же не бесплатное.

Некоторые авиакомпании при стыковках в базовом аэропорту сами оплачивают путешественникам отель, трансфер, питание и даже экскурсии по городу. Причем рассчитывать можно на "четверки" и "пятерки".

Стоповер бывает и платным, все зависит от авиаперевозчика. Цена — от 20 до 60 евро. Так, в Сингапуре за 63 местных доллара (3268 рублей) предоставляют ночь в отеле, трансфер, посещение 20 достопримечательностей и даже "эксклюзивные предложения местной кухни". Тем, кто полетит через Абу-Даби, предлагают бесплатно две ночи в гостинице (если дольше или хочется остановиться в отеле премиального уровня, то "два по цене одного") и скидки до 40% на экскурсии.

По авиабилету — в бассейн

Если стыковка меньше суток, но больше шести часов, это лейовер (layover). Тут тоже есть бонусы — от экскурсий до комнат релаксации и бассейна. При ночной стыковке возможно и размещение в отеле. Обо всех привилегиях таких путешествий нужно узнавать у перевозчика.

Чтобы приобрести авиабилет со стоповером или лейовером, ищите рейсы с пересадками, выбирайте сложные маршруты. Иногда это довольно легко сделать на сайте авиакомпании или агрегатора билетов. Но порой приходится обращаться в call-центр, связываться по электронной почте.

Копите мили

Сэкономить на авиабилетах можно, рассмотрев соседние направления, а не только рейсы в интересующий город. Например, жителям Санкт-Петербурга порой дешевле доехать до Москвы, Хельсинки или Таллина и вылететь за границу оттуда. Еще один способ — искать авиабилеты с разбросом в несколько дней от планируемой даты вылета. Как правило, цены выше в пятницу, выходные, праздники. Алексей Теплов советует также проверить предложения авиаперевозчиков на разных устройствах (смартфонах, планшетах, компьютерах) ― цены нередко разнятся.

Кроме того, многие туристы не пользуются программами лояльности и не копят бонусы, мили, трипкоины, а ведь все это повышает класс обслуживания в самолете и частично компенсирует стоимость путешествия.

Попасть в бизнес-класс по цене эконома

Легче всего это сделать, если накоплены мили или бонусы, но иногда повысить качество обслуживания удается совершенно бесплатно.

"Апгрейд в бизнес-класс дает премиальный статус. Но это значит, что нужно летать больше десяти раз в год одним перевозчиком, — поясняют в сервисе путешествий. — Есть лайфхак: попасть в бизнес-класс, придя последним на регистрацию. Если места в экономе закончатся, вас могут пересадить". Но эксперты предупреждают: при овербукинге вы рискуете улететь лишь следующим рейсом.

Юлия Дормачева напоминает, что о свободных местах в бизнес-классе всегда можно спросить на стойке регистрации либо уже в салоне самолета у стюардесс. "Однажды я попыталась узнать об этом, когда летела в свадебное путешествие в Мадрид, но нас с мужем не пересадили, — добавляет она. — Знаю, что иногда в честь того или иного праздника класс обслуживания повышают".

В бизнес-зал по карте

Попасть в бизнес-залы проще. Можно просто купить карту Priority Pass или Lounge Key — это системы лояльности, открывающие доступ в сотни залов по всему миру. Или оформить банковскую карту с таким бонусом.

"Чаще всего это премиальные банковские карты с дорогим обслуживанием и серьезными требованиями к счету, — уточняют в сервисе путешествий. — Например, поступление зарплаты от 250 тысяч рублей в месяц или вклады на миллион рублей".