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2020-03-13T06:53+0300
https://ria.ru/20200313/1568514045.html
Coldplay представили на YouTube клип на песню Trouble in town
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РИА Новости

Coldplay представили на YouTube клип на песню Trouble in town

06:50 13.03.2020 (обновлено: 06:53 13.03.2020)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Участники британской рок-группы Coldplay представили на YouTube клип на песню Trouble in town из студийного альбома Everyday Life.
В неблагополучном районе живут антропоморфные персонажи: лисы, леопарды, кролики и другие. Кто-то из них скрывается от полиции, а кто-то смотрит по телевизору, как два хряка-политика дерутся в прямом эфире.
Режиссером ролика выступила Иифе Макардл.
Как сообщает NME, все вырученные средства с этой песни передадут двум благотворительным организациям: Innocence Project (борются за оправдание неправомерно осужденных) и ACFS (помогают детям в Южной Африке).
Everyday Life — восьмая пластинка группы, представленная в ноябре 2019 года. Она состоит из двух частей, на каждой из которых записано по восемь треков.
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