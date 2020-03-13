МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Участники британской рок-группы Coldplay представили на YouTube клип на песню Trouble in town из студийного альбома Everyday Life.

В неблагополучном районе живут антропоморфные персонажи: лисы, леопарды, кролики и другие. Кто-то из них скрывается от полиции, а кто-то смотрит по телевизору, как два хряка-политика дерутся в прямом эфире.

Режиссером ролика выступила Иифе Макардл.

Как сообщает NME, все вырученные средства с этой песни передадут двум благотворительным организациям: Innocence Project (борются за оправдание неправомерно осужденных) и ACFS (помогают детям в Южной Африке).