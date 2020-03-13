Сражение русских и саудитов на нефтяных ценах: кто кого?

Газеты Канады, Франции, США сообщают, что на данный момент в поединке с Саудовской Аравией у России есть преимущество. Наши золотовалютные резервы больше, а население не так привыкло к роскоши, как саудовское. Так что скорее всего Путин дожмет саудовского принца Мохаммеда, и цены опять станут нормальными. Тем не менее ряд бизнес-СМИ Запада занялись любимым подсчетом: когда у Путина кончатся деньги, а с деньгами – и власть? О том, что они выяснили, слушайте разговор редакторов портала ИноСМИ Дмитрия Бабича и Ивана Кожинова.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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