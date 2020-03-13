Сражение русских и саудитов на нефтяных ценах: кто кого?

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ИноСМИ. Серьезно Сражение русских и саудитов на нефтяных ценах: кто кого?

Мировая пресса винит в коллапсе нефтяных цен коронавирус, а также денежный спор между РФ и Саудовской Аравией. Если конфликт можно решить через диалог, Россия к нему готова – глава Минэнерго РФ заявил о готовности принять участие в технической конференции ОПЕК-плюс. Но не готовы саудиты. Кто же проиграет в этой борьбе и кого в ней поддержит Запад?