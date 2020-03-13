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ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.
2020-03-13T14:00+0300
https://ria.ru/20200313/1568513966.html
Сражение русских и саудитов на нефтяных ценах: кто кого?
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568513914_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_b1f7afedc843e06123c08f31bb0ebaf7.jpg
РИА Новости

Сражение русских и саудитов на нефтяных ценах: кто кого?

14:00 13.03.2020
2134
ИноСМИ. Серьезно
Сражение русских и саудитов на нефтяных ценах: кто кого?
Вчера, 14:00
Мировая пресса винит в коллапсе нефтяных цен коронавирус, а также денежный спор между РФ и Саудовской Аравией. Если конфликт можно решить через диалог, Россия к нему готова – глава Минэнерго РФ заявил о готовности принять участие в технической конференции ОПЕК-плюс. Но не готовы саудиты. Кто же проиграет в этой борьбе и кого в ней поддержит Запад?
Газеты Канады, Франции, США сообщают, что на данный момент в поединке с Саудовской Аравией у России есть преимущество. Наши золотовалютные резервы больше, а население не так привыкло к роскоши, как саудовское. Так что скорее всего Путин дожмет саудовского принца Мохаммеда, и цены опять станут нормальными. Тем не менее ряд бизнес-СМИ Запада занялись любимым подсчетом: когда у Путина кончатся деньги, а с деньгами – и власть? О том, что они выяснили, слушайте разговор редакторов портала ИноСМИ Дмитрия Бабича и Ивана Кожинова.
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ИноСМИ. СерьезноЦены на нефтьПодкастСаудовская АравияСШАВ мире
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