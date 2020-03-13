Лучшие фото недели: променад дам с собачками и манекен в ажурной маске

Манекен в кружевной маске в витрине магазина в Тбилиси.
Столкновение мигрантов с полицией в провинции Эдирне на границе Турции и Греции.
Столкновение мигрантов с полицией в провинции Эдирне на границе Турции и Греции.
Открытие регулярного пригородного железнодорожного сообщения между Крымом и Краснодарским краем. Первый комфортабельный рельсовый автобус отправился из Керчи в Анапу 7 марта.
Открытие регулярного пригородного железнодорожного сообщения между Крымом и Краснодарским краем. Первый комфортабельный рельсовый автобус отправился из Керчи в Анапу 7 марта.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании Госдумы.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании Госдумы.
Огненное шоу на фестивале "Ялта — город 8 Марта".
Огненное шоу на фестивале "Ялта — город 8 Марта".
Фестиваль красок Холи в индийском городе Аллахабад.
Кошка породы ламбкин на международной выставке "Кэтсбург" в Красногорске.
Кошка породы ламбкин на международной выставке "Кэтсбург" в Красногорске.
Табло курсов обмена валют в Москве.
Генеральная репетиция церемонии зажжения Олимпийского огня летних Игр — 2020.
Генеральная репетиция церемонии зажжения Олимпийского огня летних Игр — 2020.
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле.
Пастух проезжает мимо нефтяного месторождения в сирийской провинции Эль-Хасака недалеко от турецкой границы.
Пастух проезжает мимо нефтяного месторождения в сирийской провинции Эль-Хасака недалеко от турецкой границы.
Работники мастерской по ремонту мотоциклов в Джакарте в ожидании клиентов.
Лодочные гаражи на берегу Онежского озера в Пудожском районе Карелии.
Лодочные гаражи на берегу Онежского озера в Пудожском районе Карелии.
Победительница юниорского чемпионата мира по фигурному катанию Камила Валиева и обладательница серебряной медали Дарья Усачева на церемонии награждения.
Победительница юниорского чемпионата мира по фигурному катанию Камила Валиева и обладательница серебряной медали Дарья Усачева на церемонии награждения.
Самолет на фоне Луны в аэропорту Франкфурта.
Самолет на фоне Луны в аэропорту Франкфурта.
Женский забег Beauty Run в Краснодаре.
Участницы акции протеста против вспомогательных репродуктивных технологий в Международный женский день в Париже.
Участницы акции протеста против вспомогательных репродуктивных технологий в Международный женский день в Париже.
Столкновение протестующих с полицией в Каракасе.
Столкновение протестующих с полицией в Каракасе.
Северные олени сельскохозяйственного производственного кооператива "Тундра" на свободном выпасе в окрестностях села Ловозеро в Мурманской области.
Северные олени сельскохозяйственного производственного кооператива "Тундра" на свободном выпасе в окрестностях села Ловозеро в Мурманской области.
Променад "Дама с собачкой" на фестивале "Ялта — город 8 Марта".
Променад "Дама с собачкой" на фестивале "Ялта — город 8 Марта".
Мигранты ждут высадки со спасательного катера в порту Малаги на юге Испании.
Сирийские дети в лагере в деревне Кафр-Лусин.
Праздник Холи в Мумбае.
Участники "Забега красоты" в Минске.
Участники "Забега красоты" в Минске.
Погрузка свиньи в самолет для транспортировки в Китай.
Обитатели трущоб в столице Бангладеш Дакке разыскивают предметы домашнего обихода, сохранившиеся после пожара.
Обитатели трущоб в столице Бангладеш Дакке разыскивают предметы домашнего обихода, сохранившиеся после пожара.
Участница автопробега, посвященного 8 Марта, в Ростове-на-Дону.
Участница автопробега, посвященного 8 Марта, в Ростове-на-Дону.
Ежегодные любительские сельские конноспортивные соревнования, приуроченные к празднику "Проводы русской зимы", в селе Тюльково Балахтинского района Красноярского края.
Ежегодные любительские сельские конноспортивные соревнования, приуроченные к празднику "Проводы русской зимы", в селе Тюльково Балахтинского района Красноярского края.
Женщина в медицинской маске на одной из улиц итальянского города Новара.
Женщина в медицинской маске на одной из улиц итальянского города Новара.