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https://ria.ru/20200313/1568504053.html
Лучшие фото недели: променад дам с собачками и манекен в ажурной маске
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РИА Новости

Лучшие фото недели: променад дам с собачками и манекен в ажурной маске

11:11 13.03.2020 (обновлено: 14:57 13.03.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Стрингер

Манекен в кружевной маске в витрине магазина в Тбилиси.

Манекен в кружевной маске в витрине магазина в Тбилиси, Грузия
1 из 30

Манекен в кружевной маске в витрине магазина в Тбилиси.

© РИА Новости / Стрингер
© AFP 2020 / Bulent Kilic

Столкновение мигрантов с полицией в провинции Эдирне на границе Турции и Греции.

Столкновение мигрантов и греческой полиции в провинции Эдирне на границе Турции и Греции
2 из 30

Столкновение мигрантов с полицией в провинции Эдирне на границе Турции и Греции.

© AFP 2020 / Bulent Kilic
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Открытие регулярного пригородного железнодорожного сообщения между Крымом и Краснодарским краем. Первый комфортабельный рельсовый автобус отправился из Керчи в Анапу 7 марта.

Пассажиры во время открытия регулярного пригородного железнодорожного сообщения между Крымом и Краснодарским краем
3 из 30

Открытие регулярного пригородного железнодорожного сообщения между Крымом и Краснодарским краем. Первый комфортабельный рельсовый автобус отправился из Керчи в Анапу 7 марта.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
4 из 30

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Госдумы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Огненное шоу на фестивале "Ялта — город 8 Марта".

Огненное шоу в рамках фестиваля Ялта - город 8 Марта в Ялте. С 6 по 9 марта в Ялте был организован 4-х дневный фестиваль Ялта - город 8 Марта, приуроченный к празднованию Международного женского дня
5 из 30

Огненное шоу на фестивале "Ялта — город 8 Марта".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2020 / Sanjay Kanojia

Фестиваль красок Холи в индийском городе Аллахабад.

Участники фестиваля Холи в Аллахабаде
6 из 30

Фестиваль красок Холи в индийском городе Аллахабад.

© AFP 2020 / Sanjay Kanojia
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Кошка породы ламбкин на международной выставке "Кэтсбург" в Красногорске.

Кошка породы ламбкин на международной выставке Кэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске. Наталья Селиверстова
7 из 30

Кошка породы ламбкин на международной выставке "Кэтсбург" в Красногорске.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Максим Блинов

Табло курсов обмена валют в Москве.

Табло курса обмена валют в Москве
8 из 30

Табло курсов обмена валют в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

Генеральная репетиция церемонии зажжения Олимпийского огня летних Игр — 2020.

Генеральная репетиция церемонии зажжения Олимпийского огня летних Олимпийских игр в Токио 2020
9 из 30

Генеральная репетиция церемонии зажжения Олимпийского огня летних Игр — 2020.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
© REUTERS / Umit Bektas

Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле.

Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
10 из 30

Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле.

© REUTERS / Umit Bektas
© AFP 2020 / Delil Souleiman

Пастух проезжает мимо нефтяного месторождения в сирийской провинции Эль-Хасака недалеко от турецкой границы.

Пастух проезжает мимо нефтяного месторождения в сирийской провинции Эль-Хасака недалеко от турецкой границы
11 из 30

Пастух проезжает мимо нефтяного месторождения в сирийской провинции Эль-Хасака недалеко от турецкой границы.

© AFP 2020 / Delil Souleiman
© AFP 2020 / Adek Berry

Работники мастерской по ремонту мотоциклов в Джакарте в ожидании клиентов.

Мужчины ожидают клиентов в своей мастерской по ремонту мотоциклов в Джакарте
12 из 30

Работники мастерской по ремонту мотоциклов в Джакарте в ожидании клиентов.

© AFP 2020 / Adek Berry
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Лодочные гаражи на берегу Онежского озера в Пудожском районе Карелии.

Лодочные гаражи на берегу Онежского озера на территории Пудожского района Республики Карелия
13 из 30

Лодочные гаражи на берегу Онежского озера в Пудожском районе Карелии.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Победительница юниорского чемпионата мира по фигурному катанию Камила Валиева и обладательница серебряной медали Дарья Усачева на церемонии награждения.

Призеры женского одиночного катания Дарья Усачева и Камила Валиева во время церемонии награждения на чемпионате мира среди юниоров в Таллине
14 из 30

Победительница юниорского чемпионата мира по фигурному катанию Камила Валиева и обладательница серебряной медали Дарья Усачева на церемонии награждения.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© AP Photo / Michael Probst

Самолет на фоне Луны в аэропорту Франкфурта.

Самолет на фоне луны в аэропорту Франкфурта
15 из 30

Самолет на фоне Луны в аэропорту Франкфурта.

© AP Photo / Michael Probst
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Женский забег Beauty Run в Краснодаре.

Участницы женского забега Beauty Run в Краснодаре
16 из 30

Женский забег Beauty Run в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AFP 2020 / Lionel Bonaventure

Участницы акции протеста против вспомогательных репродуктивных технологий в Международный женский день в Париже.

Участницы акции протеста против вспомогательных репродуктивных технологий в Международный женский день в Париже
17 из 30

Участницы акции протеста против вспомогательных репродуктивных технологий в Международный женский день в Париже.

© AFP 2020 / Lionel Bonaventure
© AP Photo / Ariana Cubillos

Столкновение протестующих с полицией в Каракасе.

Оппозиционные протестующие во время столкновений с полицией в Каракасе
18 из 30

Столкновение протестующих с полицией в Каракасе.

© AP Photo / Ariana Cubillos
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Северные олени сельскохозяйственного производственного кооператива "Тундра" на свободном выпасе в окрестностях села Ловозеро в Мурманской области.

Северные олени на свободном выпасе в тундре в окрестностях села Ловозеро в Мурманской области
19 из 30

Северные олени сельскохозяйственного производственного кооператива "Тундра" на свободном выпасе в окрестностях села Ловозеро в Мурманской области.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Променад "Дама с собачкой" на фестивале "Ялта — город 8 Марта".

Участники променада Дама с собачкой в рамках фестиваля Ялта - город 8 Марта
20 из 30

Променад "Дама с собачкой" на фестивале "Ялта — город 8 Марта".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© REUTERS / Jon Nazca

Мигранты ждут высадки со спасательного катера в порту Малаги на юге Испании.

Мигранты ожидают высадки со спасательного катера в порту Малага, на юге Испании
21 из 30

Мигранты ждут высадки со спасательного катера в порту Малаги на юге Испании.

© REUTERS / Jon Nazca
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" во время учений на полигоне Молькино в Краснодарском крае.
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С во время учений на полигоне Молькино в Краснодарском крае
22 из 30
Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" во время учений на полигоне Молькино в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AFP 2020 / Ozan Kose

Сирийские дети в лагере в деревне Кафр-Лусин.

Cирийские дети в лагере в деревне Кафр-Лусин. Идлиб, Сирия
23 из 30

Сирийские дети в лагере в деревне Кафр-Лусин.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Indranil Mukherjee

Праздник Холи в Мумбае.

Праздник Холи в Мумбаи
24 из 30

Праздник Холи в Мумбае.

© AFP 2020 / Indranil Mukherjee
© AP Photo / Sergei Grits

Участники "Забега красоты" в Минске.

Участники Забега красоты в Минске, Беларусь
25 из 30

Участники "Забега красоты" в Минске.

© AP Photo / Sergei Grits
© AFP 2020 / Fred Tanneau

Погрузка свиньи в самолет для транспортировки в Китай.

Свинья во время погрузки в самолет для транспортировки в Китай
26 из 30

Погрузка свиньи в самолет для транспортировки в Китай.

© AFP 2020 / Fred Tanneau
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain

Обитатели трущоб в столице Бангладеш Дакке разыскивают предметы домашнего обихода, сохранившиеся после пожара.

Обитатели трущоб разыскивают предметы домашнего обихода, сохранившиеся после пожара в Дакки, Бангладеш
27 из 30

Обитатели трущоб в столице Бангладеш Дакке разыскивают предметы домашнего обихода, сохранившиеся после пожара.

© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Участница автопробега, посвященного 8 Марта, в Ростове-на-Дону.

Автопробег для женщин-автомобилистов в Ростове-на-Дону
28 из 30

Участница автопробега, посвященного 8 Марта, в Ростове-на-Дону.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Ежегодные любительские сельские конноспортивные соревнования, приуроченные к празднику "Проводы русской зимы", в селе Тюльково Балахтинского района Красноярского края.

Любительские соревнования Проводы русской зимы в Красноярском крае
29 из 30

Ежегодные любительские сельские конноспортивные соревнования, приуроченные к празднику "Проводы русской зимы", в селе Тюльково Балахтинского района Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Женщина в медицинской маске на одной из улиц итальянского города Новара.

Женщина в маске но одной из улиц Новары
30 из 30

Женщина в медицинской маске на одной из улиц итальянского города Новара.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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