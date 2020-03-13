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Саудовская Аравия воюет за господство. США попробуют спасти жертв
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РИА Новости

Саудовская Аравия воюет за господство. США попробуют спасти жертв

08:00 13.03.2020
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© AP Photo / David ZalubowskiДобыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / David Zalubowski
Иван Данилов
Иван Данилов
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Одним из интересных и далеко не очевидных последствий ценовой нефтяной войны стало недовольство официального Вашингтона. Со стороны могло бы показаться, что США в целом и американские сланцевые компании в частности могут относиться к этой ситуации спокойно: в теории низкие цены на нефть выгодны американскому потребителю (которому предстоит этой осенью быть еще и избирателем), а сланцевики успешно пережили прошлую ценовую войну в исполнении Эр-Рияда, и, соответственно, переживут и нынешнюю, пользуясь бездонными карманами своих кредиторов с Уолл-стрит.
Например, Дональд Трамп занялся нефтяной дипломатией. Он сконцентрировался на инициаторе обвала нефтяных цен:

"Во вторник утром Белый дом заявил, что на фоне разрастающегося конфликта (то есть ценовой войны на нефтяных рынках. — Прим. ред.) президент Трамп позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Салману для обсуждения глобальных энергетических рынков. Лидеры также обсудили "другие важные региональные и двусторонние вопросы", говорится в заявлении Белого дома", — сообщает Wall Street Journal.

Следует отметить, что американские СМИ в целом придерживаются мнения о том, что обвал на рынке нефти вызван именно Эр-Риядом, причем тот же Wall Street Journal указывает, что консенсус американских финансовых экспертов не видит в этом хороших перспектив для его инициаторов: "Борьба Саудовской Аравии за господство на рынке нефти может принести ей кусочек доли рынка за счет России и конкурирующих американских производителей сланцевой нефти, но цена ценовой войны может оказаться слишком высокой для королевства, считают аналитики и представители нефтяной отрасли. <...> Агрессивные скидки Саудовской Аравии нацелены на некоторые основные российские рынки в Китае и Северной Европе. Представители Саудовской Аравии и ОПЕК заявляют, что королевство также целится в американских нефтедобытчиков". С точки зрения аналитиков самого авторитетного американского финансового издания нынешнее положение на рынке нефти смотрится скорее как война в формате "Саудовская Аравия против всех".
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Есть и другие интерпретации событий, причем они пользуются большой популярностью среди инвесторов, расстроенных падением цен на акции американских нефтяных компаний: "Саудиты и русские врезались метафорическим самолетом в сердце энергетического бизнеса США. Это экономический эквивалент 11 сентября (2001 года. — Прим. ред.) с Саудовской Аравией в качестве пилотов. Энергетическая независимость США находится под угрозой <...> и это вопрос более низких цен на бензин", — пишет в твиттере (обращаясь к Дональду Трампу и госсекретарю Помпео) руководитель инвестиционного фонда Hayman Capital Management Кайл Бэсс.
Вероятно, американских сланцевиков попробуют спасти за счет государственной помощи. В теории это должно быть просто, но практика сложнее, чем теория.

Во-первых, даже несмотря на то, что нефтегазовый сектор США — это примерно семь процентов ВВП и около четырех-пяти процентов работающих американцев, с политической точки зрения их голоса и благосостояние интересуют в основном Республиканскую партию.

С точки зрения Демократической партии, а она контролирует конгресс, через который Трампу придется протаскивать любой пакет финансовой поддержки, нефтяники голосуют за республиканцев и спасать их незачем, а вот если добиться массовых увольнений и банкротств, то шансы демократического кандидата, наоборот, вырастут. Более того, избирательная база Демократической партии хотела бы увидеть весь американский нефтегазовый сектор в гробу, в самом прямом смысле, ибо с их точки зрения только это может помочь развитию зеленой экономики.
Вторая и более серьезная проблема заключается в том, что одновременной финансовой поддержки со сланцевиками потребуют: авиалинии, туристический сектор, транспортные компании, сетевые магазины розничной торговли и вообще все корпорации, которые сейчас страдают из-за коронавируса и сопутствующего падения покупательского спроса, который тоже угрожает им банкротством, как нефтяной кризис сланцевикам. У всех этих корпораций есть лоббисты и карманные политики (как демократы, так и республиканцы). А если раздать деньги им всем (при уже катастрофически дефицитном федеральном бюджете), то может встать во весь рост вопрос о потере доверия к американской валюте и американским государственным облигациям. С катастрофическими (по образцу Венесуэлы или Зимбабве) последствиями. Сейчас Трамп не может себе позволить высказываться в столь откровенных терминах, но еще будучи кандидатом, во время дебатов с Хиллари Клинтон он прямо говорил, что американская экономика и фондовый рынок — это "один большой жирный пузырь".
Тянем-потянем
12 марта, 13:23
Тянем-потянем
Есть, кстати, определенный шанс, что спасение сланцевиков может оказаться выгодным России и Саудовской Аравии. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько высокопоставленных американских лоббистов: "В соответствии с новым планом, предложенным некоторыми лоббистами отрасли, администрация Трампа воспользуется недавним обвалом цен, чтобы купить нефть подешевле, согласно трем источникам, знакомым с ситуацией. Идея пополнения американского Стратегического нефтяного резерва, которая возникает в связи с тем, что администрация Трампа рассматривает широкий пакет мер по оказанию помощи (экономике из-за коронавируса. — Прим. ред), позволит правительству США забрать не менее 78 миллионов баррелей с мирового рынка и обеспечит ограниченный рост цен".
Спасение от банкротства избранных сланцевиков возможно, но, скорее всего, оно будет именно избирательным. То есть скромным и направленным на ограничение политического и социального ущерба, а не на спасение отрасли как таковой. Это будет иронично и по-своему справедливо, если в будущем лямку по поддержке нефтяных цен будет хотя бы некоторое время тащить на себе Вашингтон.
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РоссияДональд ТрампХиллари КлинтонОПЕКСаудовская АравияВенесуэлаСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
В Америке за благополучие людей борятся власти... А в РФ элита беспокоится только набиванием собственных карманов, вечным царствованием, и наплевать ей и на страну и на народ! (((
13 марта, 11:18
ИСИгорь Севостьянов
34300172
Победит Россия!!!
13 марта, 10:52
Егор Новиков
6970008
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