Леди Гага объявила о выходе новой книги

Альманах представляет собой сборник историй: о молодом писателе, который ощутил силу любви к себе после того, как его травили в школе, об инициаторе движения по борьбе со стереотипами о психическом здоровье, и о человеке, который создал безопасное пространство для юноши – представителя ЛГБТК-сообщества.