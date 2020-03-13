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2020-03-13T01:15+0300
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Леди Гага объявила о выходе новой книги
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РИА Новости

Леди Гага объявила о выходе новой книги

01:15 13.03.2020
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© AP Photo / Theo WargoАмериканская певица Стефани Джоанн Анджелиина Джерманотта (Lady Gaga)
Американская певица Стефани Джоанн Анджелиина Джерманотта (Lady Gaga)
© AP Photo / Theo Wargo
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Леди Гага объявила о выходе новой антологии "Канал доброты" (Channel Kindness) с вдохновляющими короткими рассказами молодых людей, сообщает NME.
Альманах представляет собой сборник историй: о молодом писателе, который ощутил силу любви к себе после того, как его травили в школе, об инициаторе движения по борьбе со стереотипами о психическом здоровье, и о человеке, который создал безопасное пространство для юноши – представителя ЛГБТК-сообщества.
Предположительно книга выйдет 22 сентября, предзаказ на нее уже открыли.
Сама певица назвала проект "воплощением каждодневных добрых дел, которые воодушевляют и вселяют надежду".
"Если эти истории сподвигнут кого-нибудь хотя бы на один хороший поступок, наша миссия будет выполнена", — добавила Леди Гага.
Певица Леди Гага во время выступления
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