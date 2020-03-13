В Нижегородской области запустят портал с анкетами бездомных животных

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В последние годы в стране, да и во всем мире зоозащитники призывают брать животных из приютов, а не покупать у заводчиков. В Нижегородской области решили сделать этот процесс более удобным и создать специальный ресурс, где желающий приютить кота или собаку сможет получить всю информацию о животном.

На сайте планируется создать "анкеты" каждого отловленного в регионе животного, в которых будет содержаться информация о проведенной вакцинации, кастрации, стерилизации и фотография. Таким образом, сайт gosvet52.ru станет единым реестром пойманных безнадзорных животных и ресурсом для поиска домашнего питомца.

"Сегодня в регионе нет крупных государственных приютов для бездомных кошек и собак, этой работой, по большому счету, занимаются только частные организации и волонтеры, у которых нет возможности обеспечить качественный уход за большим количеством животных. Появление госпортала, контролируемого профильным ведомством, во многом поможет решить эту проблему", — заявил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

На данный момент портал находится в разработке, к нему подключают районные госветуправления; планируется, что он заработает через несколько месяцев.

Для работы ресурса власти собираются привлечь волонтеров. В следующем году в области должны построить два первых межрайонных госприюта не менее чем на 400 животных каждый.