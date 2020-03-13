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2020-03-13T13:10+0300
https://ria.ru/20200313/1568496276.html
В Нижегородской области запустят портал с анкетами бездомных животных
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РИА Новости

В Нижегородской области запустят портал с анкетами бездомных животных

08:00 13.03.2020 (обновлено: 13:10 13.03.2020)
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© РИА Новости / Мария ПлотниковаСобака на улице города
Собака на улице города
© РИА Новости / Мария Плотникова
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В последние годы в стране, да и во всем мире зоозащитники призывают брать животных из приютов, а не покупать у заводчиков. В Нижегородской области решили сделать этот процесс более удобным и создать специальный ресурс, где желающий приютить кота или собаку сможет получить всю информацию о животном.
На сайте планируется создать "анкеты" каждого отловленного в регионе животного, в которых будет содержаться информация о проведенной вакцинации, кастрации, стерилизации и фотография. Таким образом, сайт gosvet52.ru станет единым реестром пойманных безнадзорных животных и ресурсом для поиска домашнего питомца.
"Сегодня в регионе нет крупных государственных приютов для бездомных кошек и собак, этой работой, по большому счету, занимаются только частные организации и волонтеры, у которых нет возможности обеспечить качественный уход за большим количеством животных. Появление госпортала, контролируемого профильным ведомством, во многом поможет решить эту проблему", — заявил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.
На данный момент портал находится в разработке, к нему подключают районные госветуправления; планируется, что он заработает через несколько месяцев.
Для работы ресурса власти собираются привлечь волонтеров. В следующем году в области должны построить два первых межрайонных госприюта не менее чем на 400 животных каждый.
"Там бездомные собаки и кошки смогут жить до тех пор, пока их не заберут домой, а животные с серьезными заболеваниями — всю жизнь", — сказал Люлин.
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