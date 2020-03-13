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Туризм
2020-03-13T11:43+0300
https://ria.ru/20200313/1568491081.html
В Австралии полицейский спас тонувшего кенгуру
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РИА Новости

В Австралии полицейский спас тонувшего кенгуру

02:15 13.03.2020 (обновлено: 11:43 13.03.2020)
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© Queensland Police ServiceСотрудник полиции Квинсленда со спасенным кенгуру. Стоп-кадр видео
Сотрудник полиции Квинсленда со спасенным кенгуру. Стоп-кадр видео
© Queensland Police Service
Сотрудник полиции Квинсленда со спасенным кенгуру. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Австралии, на острове Бриби, полицейский спас тонувшего кенгуру, сообщает UPI.
Полицейская служба Квинсленда поделилась видео, на котором констебль Мик Браунли помогает животному.
На кадрах видно, как офицер подходит к кенгуру в воде и старается направить его в сторону берега, но тот пытается плыть в противоположном направлении.
В итоге Мик взял его на руки и вынес на сушу.
Полиция сообщила, что животное не пострадало и, отдохнув несколько минут на песке, ускакало с пляжа.
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