В Австралии полицейский спас тонувшего кенгуру

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Австралии, на острове Бриби, полицейский спас тонувшего кенгуру, В Австралии, на острове Бриби, полицейский спас тонувшего кенгуру, сообщает UPI.

Полицейская служба Квинсленда поделилась видео, на котором констебль Мик Браунли помогает животному.

На кадрах видно, как офицер подходит к кенгуру в воде и старается направить его в сторону берега, но тот пытается плыть в противоположном направлении.

В итоге Мик взял его на руки и вынес на сушу.