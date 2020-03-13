В Австралии полицейский спас тонувшего кенгуру

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Австралии, на острове Бриби, полицейский спас тонувшего кенгуру, сообщает UPI.
Полицейская служба Квинсленда поделилась видео, на котором констебль Мик Браунли помогает животному.
На кадрах видно, как офицер подходит к кенгуру в воде и старается направить его в сторону берега, но тот пытается плыть в противоположном направлении.
В итоге Мик взял его на руки и вынес на сушу.
Полиция сообщила, что животное не пострадало и, отдохнув несколько минут на песке, ускакало с пляжа.