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2020-03-13T09:41+0300
https://ria.ru/20200313/1568435283.html
Все по-честному: чего ждать от цен на бензин в ближайшее время
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РИА Новости

Все по-честному: чего ждать от цен на бензин в ближайшее время

08:00 13.03.2020 (обновлено: 09:41 13.03.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций в Москве
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Александр Лесных. Нефтяные котировки обрушились, и возникает резонный вопрос: что будет с ценами на бензин. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, на автозаправках мало что изменится. РИА Новости выясняло, почему не стоит надеяться на то, что из-за обвала рынков топливо в России подешевеет.

Рынок отреагировал

Срыв сделки ОПЕК+ по сокращению добычи вызвал самый сильный шок на сырьевом рынке с 1991 года, когда США вторглись в Ирак. Уже во вторник, 10 марта, фьючерсный контракт на черное золото эталонной марки Brent торговался на уровне 37,7 доллара за баррель — на 30% дешевле, чем в начале месяца.
Ждать быстрого восстановления котировок не приходится. В Bank of America и вовсе не исключают 20 долларов за баррель. Одна из главных причин — намерение Саудовской Аравии (ключевого члена ОПЕК) увеличить добычу на миллион баррелей в сутки и снизить цену на шесть-десять долларов. Это усилит разрыв между спросом и предложением на мировом рынке.
Вроде бы должны упасть цены и на автозаправках, но не все так просто. Дело в том, что большинство поставщиков бензина в России — это вертикально интегрированные компании — и добывающие, и перерабатывающие, и транспортирующие, и продающие.
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Это значит, что они платят все акцизы и налоги, которые составляют львиную долю в конечной стоимости топлива. А сырье — это не больше 4-5%. Так что биржевые колебания практически не влияют на цену бензина и дизеля.
Зато и подорожание нефти на мировых рынках мало что меняет на автозаправках. Единственное, что может привести к серьезным скачкам цен на бензин, — дефицит топлива на внутреннем рынке. И чтобы избежать этого, еще в середине 2018-го правительство создало специальный демпферный механизм.
Нефтяникам полагаются компенсации из бюджета за недополученную прибыль, если экспортные цены на топливо выше внутрироссийских. Об этом в начале недели напомнил министр энергетики России Александр Новак, отметив, что демпфер позволяет "сглаживать и нивелировать изменение цен на мировых рынках как в сторону увеличения, так и в сторону снижения".
С тем, что бензин не подешевеет, согласен и замминистра финансов Алексей Сазанов. Но и резкого роста можно не опасаться.

Дешевле не будет

Сейчас розничные цены на топливо стабильны и отстают от инфляции. Не подействовал даже февральский взлет оптовых котировок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
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Там за месяц, по подсчетам РИА Новости, тонна АИ-92 подорожала на 6,3% (до 47 969 рублей), АИ-95 — на 3,2% (до 49 843), а межсезонный "дизель" — на 1,8% (до 45 596). В то же время, по данным Росстата, на АЗС 92-й бензин прибавил всего 0,09%, 95-й — 0,07%, а "дизель" и вовсе подешевел на 0,06%. И это притом что средний рост потребительских цен в феврале — 2,3%.
На бирже 10 марта цена 92-го бензина снизилась до 44 237 рублей за тонну (на 6,7% с начала месяца), 95-го — до 45 664 (8%), "дизеля" — до 44 377 (2,7%).
Демпферный механизм предусматривает компенсации нефтяникам, только если экспортные цены выше внутрироссийских. В противном случае уже сами нефтяники должны отдать часть сверхприбыли в бюджет. Сумма рассчитывается как разница между экспортным тарифом (минус пошлина и транспортные издержки) и условной ценой на внутреннем рынке, которую в этом году установили на уровне 53,6 тысячи рублей за тонну бензина.
В Европе всего за несколько дней тонна премиального бензина в опте подешевела с 468 до 355 долларов. Если такая динамика сохранится, отечественным нефтяникам придется платить в госбюджет. По подсчетам экспертов, в сумме — 30 миллиардов рублей.
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ЦеныАлексей СазановАИ-92Александр НовакBrentАИ-95БензинденьгиЭкономика
Популярные комментарии
Как ни крути всё равно нам рядовым гражданам России хорошо уже не будет!!! Мы для них просто рабы !!!
13 марта, 08:28
ttaghutdin
116312120
А когда нефть подорожает,то и бензин повысится в цене,отката в цене на то что подорожало я ещё не наблюдал...
13 марта, 08:19
дмитрий прерис
11322007
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